Talk von Sandra Maischberger läuft ab Mai dienstags und mittwochs

Anzeige

Anzeige

Die Talkshow von Sandra Maischberger läuft ab 3. Mai jeden Dienstag und Mittwoch nach den „Tagesthemen“ im Ersten. Bislang wird der Polittalk nur mittwochs ausgestrahlt, die Umstellung erfolge im Zuge der ARD-Programmreform, wie der Sender mitteilte.

„Mit der Ausweitung dieses Talkformats auf den Dienstag erhalten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein breiteres Informationsangebot mit interessanten Menschen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens“, wird ARD-Chefredakteur Oliver Köhr zitiert. WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn sagte der Mitteilung zufolge: „Der Erfolg von Sandra Maischberger am Mittwoch zeigt, wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Art der Gesprächsführung schätzen.“

In Konkurrenz mit Markus Lanz

Anzeige

Kernelement des Formats unter der Federführung des WDR blieben die Themen vertiefenden Einzel- oder Doppelgespräche mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ebenso wie aus Kunst und Wissenschaft. Sandra Maischberger moderiert die Sendung seit 2003.

Anzeige

Mit dem zusätzlichen Sendeplatz am Dienstag geht die ARD in Konkurrenz zum ebenfalls öffentlich-rechtlichen ZDF, wo mehrmals in der Woche die Talkrunde „Markus Lanz“ am späteren Abend im Hauptprogramm zu sehen ist.