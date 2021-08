Sagt RTL das Dschungelcamp erneut ab?

Anzeige

Anzeige

Der Privatsender ITV hat bekannt gegeben, dass er die britische Version von “Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!” erneut nicht in Australien produzieren wird. Dies hat möglicherweise auch Auswirkungen auf die deutsche Version des Formats, da RTL sich für gewöhnlich eng am britischen Vorbild orientiert. RTL musste bereits im letzten Jahr pandemiebedingt die Produktion in Australien absagen und präsentierte mit “Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow” eine Ersatzshow aus Deutschland.

Vom Dschungel nach Wales

Die Verantwortlichen des britischen Formats verlegen erneut die Produktion ihrer Version von “Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!” ins britische Gwrych Castle nach Wales. Laut “The Mirror” wäre die logistische Herausforderung angesichts der anhaltenden Reisebeschränkungen zu groß, weshalb ITV wie bereits 2020 im eigenen Land produzieren wolle.

Anzeige

Diese Entscheidung lenkt nun auch Aufmerksamkeit auf RTL, da sich der deutsche Privatsender bei seinen bisherigen Dschungelcamp Produktionen stets nach der britischen Produktion von “Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!” richtete. Ein RTL-Sprecher äußerte am Dienstag allerdings, dass man nach wie vor alles versuchen werde, “um im Januar eine Show aus Australien möglich zu machen”.

Allerdings müsse man die Planungen für die Produktion jetzt noch einmal überdenken, da die pandemiebedingten Einreisebeschränkungen den Sender vor große Herausforderungen stellten und ITV mit seiner heimisch produzierten Version des Formats im letzten Jahr gute Erfahrungen gemacht habe. Von diesen könne die Crew von RTL und der Produktionsfirma ITV Studios Germany auch profitieren, verrät RTL gegenüber “DWDL”.

Ursprünglichen Plan verworfen

Anzeige

Dem Bericht zufolge hatte RTL ursprünglich schon für 2021 geplant, die Show nach Wales zu verlegen. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen sich aber dagegen entschieden. Mit “Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow” präsentierte der Sender schließlich eine in Deutschland produzierte Ersatzshow.

Auf die Spekulationen der “Bild”-Zeitung, dass möglicherweise nur vollständig geimpfte Prominente am nächsten Dschungelcamp teilnehmen dürfen, äußerte sich RTL noch nicht.