Sacha Baron Cohen: Trumps Twitter-Sperre wichtigster Moment in Geschichte sozialer Medien

Der britische Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen („Borat“) begrüßte via Twitter den Ausschluss von US-Präsident Donald Trump vom Nachrichtendienst. In seinem Post schrieb er: „Das ist der wichtigste Moment in der Geschichte der sozialen Medien.“

Die größten Plattformen der Welt hätten den weltweit größten Lieferanten von Lügen, Verschwörungen und Hass verboten, fügte der 49-Jährige hinzu. „Jedem Facebook- und Twitter-Mitarbeiter, -Benutzer und -Anwalt, der dafür gekämpft hat – die ganze Welt dankt Ihnen!“

Schon im Vorfeld von Trumps Sperre hatte sich Cohen via Twitter immer wieder gegen den US-Präsidenten positioniert. So hatte er zuvor einen Tweet abgesetzt, in dem er unter anderem schrieb: „Wie viele müssen noch sterben, bevor Sie Trump von Twitter verbannen?! Heute fordern Bürgerrechtsgruppen Sie auf, das Richtige zu tun!“