„Run The World“ bei Sky: Vier gegen den Rassismus

Anzeige

Anzeige

Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda sind wieder da. Sie flanieren durch New York, kaufen Schuhe, suchen die Liebe und finden sie auf dem Boulevard der Eitelkeiten einer blank geputzten, gut gelaunten, armutsfreien Stadt. Hießen die Hauptfiguren der Starzplay-Serie „Run the World“ nicht Sondi, Ella, Whitney, Renee – man könnte sich bei „Sex and the City“ wähnen. Fast zumindest. Denn die Hauptfiguren unterscheiden sich auch optisch in einem Punkt: Sie sind Schwarze.

So sehen wir vier Frauen und eine ständig wachsende Zahl Männer, die wie im Dauerwerbeclip der Nullerjahre bis zum Exzess hedonistisch ins Jahr 2021 tanzen, feiern, durch die Betten toben und gelegentlich sogar arbeiten. Klingt banal?

Anzeige

Ist banal! Unter der polierten Oberfläche schöner Leute mit tollen Körpern und tollem Sex, guten Jobs und großer Schlagfertigkeit aber sind sich die Protagonisten ihrer Diskriminierung bewusst. Sie schöpfen daraus jedoch weder Wut noch Gram, sondern Selbstbewusstsein und Lebensmut.

Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Das macht die Comedy übers schwarze Mittelschichtsamerika zur originellen Lektion übers Wesen des klassenlosen Rassismus. Und damit schon nach 15 Minuten relevanter als 15 Stunden von „Sex and the City“.

Anzeige

„Run the World“, vier Episoden, bei Starzplay (u. a. via Sky), von Millicent Shelton mit Bresha Webb, Andra Bordeaux, Corbin Reid, Amber Stevens West (bereits streambar)