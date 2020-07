Rückkehr in die Studios: Diese Shows finden wieder mit Publikum statt

Anzeige

Wegen der Corona-Pandemie durfte bei TV-Shows kein Publikum vor Ort sein. Doch so langsam kehren die Zuschauer an die Produktionsorte und in die Studios zurück. Bei seiner Liveshow “Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich” hat Florian Silbereisen (38) das Publikum am 25. Juli schon wieder zurück gebracht. Bei der knapp dreieinhalbstündigen Show waren laut ARD unter Corona-Sicherheitsvorkehrungen rund 500 Zuschauer dabei. Viele weitere Shows ziehen jetzt nach.

“Pocher - gefährlich ehrlich”

Die erste TV-Show im deutschen Fernsehen, die wieder mit Publikum lief, war die Late-Night-Show von Oliver (42) und Amira Pocher (27). Allerdings gelten nach wie vor hohe Auflagen. Insgesamt 30 Zuschauer dürfen bei “Pocher – gefährlich ehrlich” (RTL) im Studio Platz nehmen. Die Karten für die acht verbliebenen Shows ab dem 2. Juli waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

“The Voice of Germany”

Die Castingshow darf Ende Juli mit Saalpublikum aufgezeichnet werden. Allerdings werden die Plätze stark reduziert, um die Sicherheitsabstände einhalten zu können. “Im Studio kann - Stand heute - knapp ein Drittel der 665 Plätze mit Publikum gefüllt sein”, heißt es in einer Mitteilung von ProSiebenSat.1 von Ende Juni. Ab Herbst soll die Jubiläumsstaffel mit erstmalig sechs Coaches ausgestrahlt werden. Ein genauer Starttermin steht aber noch nicht fest.

“Joko & Klaas gegen ProSieben”

Auch die TV-Komiker Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) dürfen sich bald wieder über Live-Lacher freuen. Ihre Sendung “Joko & Klaas gegen ProSieben” geht in die vierte Staffel und wird ab August wieder mit Studiopublikum aufgezeichnet. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt.

“ZDF-Fernsehgarten”

Auch am Mainzer Lerchenberg darf bald wieder Publikum anwesend sein. “Ab Sonntag, 9. August 2020, kann unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wieder eine sehr geringe Anzahl an Gästen live im ‘ZDF-Fernsehgarten’ vor Ort sein”, teilte der Sender mit. Wegen der großen Nachfrage werde dies mit Hilfe eines Auswahlverfahrens geregelt. Die Zuschauer der Sendung mit Moderatorin Andrea Kiewel (55) müssen außerdem erwachsen sein, mit dem Auto anreisen und die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände beachten (außer am Platz).

“Promi Big Brother”

Ab Mitte August geht es mit der Reality-TV-Show auf Sat.1 wieder los – mit Publikum im Studio. Jeden Tag werden 100 Zuschauer vor Ort zugelassen und können den “Promi Big Brother”-Moderatoren Jochen Schropp (41) und Marlene Lufen (49) live zuschauen. Zudem sollen die Zuschauer mit ausreichend Abstand auf einer überdachten Open-Air-Tribüne Platz nehmen. Ab dem 7. August plant der Sender für die drei Wochen zwei Primetime-Shows pro Woche.