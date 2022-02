RTL: Zukunft von Daniel Hartwich bei uns ist geklärt

Anzeige

Köln. Fernsehmoderator Daniel Hartwich, der jüngst die Moderation des Dschungelcamps abgegeben hat, bleibt RTL in anderen Shows weiter erhalten. „Er ist ein wichtiger Charakter für RTL nicht allein wegen „Let‘s Dance“. Auch bei „Lego Masters“, das wir im vergangenen Jahr mit ihm erfolgreich neu positioniert haben, freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes in einem Interview des Branchendienstes dwdl.de am Mittwoch. Auf die Frage, ob man mit Hartwich geklärt habe, dass er „Let‘s Dance“ auch über die aktuelle Staffel hinaus erhalten bleibe, antwortete Tewes: „Haben wir.“

Hartwich hatte nach dem Ende jüngsten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erklärt, dass er das RTL-Dschungelcamp nicht länger moderieren werde. „Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann“, hatte der 43-Jährige gesagt.

Aktuell läuft die 15. Staffel der Tanzshow „Let‘s Dance“ mit ihm als Moderator neben Victoria Swarovski.