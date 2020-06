Anzeige

Köln. Jetzt ist es raus: Der Fernsehsender RTL hat am Donnerstag die Promipaare bekannt gegeben, die in diesem Jahr ins “Sommerhaus der Stars” einziehen. Jahr für Jahr ist die Sendung ein ganz besonderes Highlight für Fans des gepflegten Trash-TV – und die Gästeauswahl verspricht auch in diesem Jahr jede Menge witzige Momente.

In den Ring steigen diesmal Unternehmer Tim und seine Frau Annemarie Eilfeld. Sie kennt man von “Deutschland sucht den Superstar”, für ihn ist es der erste TV-Auftritt. Mit dabei sind auch die Mallorca-Auswanderer und Bodybuilder Caro und Andreas Robens aus der TV-Show “Goodbye Deutschland” sowie die ehemalige Bachelor-Kandidatin Denise Kappés mit Henning Merten.

Einem breiteren Publikum bekannt sein könnte noch Diana Herold – sie stand einst bei der “Bullyparade” vor der Kamera und spielte auch in Filmen wie “Der Schuh des Manitu” und “(T)raumschiff Surprise – Periode 1” mit. Ins Haus zieht sie mit ihrem Mann Michael.

Eingeschworenen Trash-TV-Fans dürfte vor allem Ex-Dschungelcamperin und Bachelor-Kandidatin Georgina Fleur bekannt sein – sie zieht mit ihrem Verlobten Kubilay Özdemir ins Sommerhaus. Letztes Pärchen in der Runde ist das Berliner Youtube-Paar Lou und Lisha.

Münsterland statt Portugal

Normalerweise wird das Realityformat “Das Sommerhaus der Stars” jedes Jahr in Portugal gedreht. Coronabedingt musste RTL in diesem Jahr allerdings umdisponieren: Die Stars ziehen auf einen Bauernhof in, Achtung: Bocholt.