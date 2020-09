Anzeige

Seit 14 Jahren spielt Hendrik Duryn (52) die Hauptrolle des Lehrers Stefan Vollmer in der RTL-Serie “Der Lehrer”. Doch damit ist bald Schluss: Seit Mitte August steht er zwar für die neunte Staffel wieder vor der Kamera, doch es wird die letzte Staffel sein, in der er mitspielt, wie RTL nun bekannt gibt. Damit wird Duryn ab voraussichtlich Anfang nächsten Jahres letztmalig in “Der Lehrer” zu sehen sein.

Sein Ausstieg bedeutet aber nicht das Ende von “Der Lehrer”, wie der Sender weiter mitteilt. Die Serie soll demnach fortgesetzt werden. “Es wird auch nach mir mit dem ’Lehrer’ weitergehen – so viel vorweg. Nach 14 Jahren als Stefan Vollmer bin ich voller Demut und Dankbarkeit, dass es mir vergönnt war, ein Teil dieser Produktion sein zu dürfen”, zitiert RTL Duryn. Er werde “die unfassbar treue und große Fangemeinde” vermissen. “Wir sind zusammen erwachsen geworden und ich habe viel von unseren Zuschauern erfahren und gelernt.”

Duryn könnte RTL treu bleiben

Es könnte aber gut sein, dass der Schauspieler demnächst in anderen RTL-Produktionen zu sehen ist. Das zumindest legt die Aussage von Frauke Neeb und Hauke Bartel, Leitung Fiction Mediengruppe RTL Deutschland, nahe, nach der der Sender “mit ihm bereits in Gesprächen für eine neue Zusammenarbeit” sei.