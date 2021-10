RTL-Moderatorin Susanna Ohlen ist schwanger

Anzeige

Mit einem Kürbis vor dem Bauch verkündete Susanna Ohlen ihren Fans die frohe Botschaft: Die Moderatorin erwartet ihr erstes Baby!

Zu dem Foto, auf dem sie auch ein Ultraschallbild neben ihren Bauch hält, schreibt die 39-Jährige nichts, sondern postet nur ein orangefarbenes Herz. Unter dem Beitrag gratulieren ihr viele Freunde und Kollegen zum Nachwuchs. So schreibt zum Beispiel Sat.1-Moderator Matthias Killing: „Oh wie toll. Wie schön!!! Herzlichen Glückwunsch!“. Kollegin Marlene Lufen kommentiert „Ach Susanna. WIE SCHÖN!!!“.

Ein weiteres Video, das Nussnougatcreme und eingelegte Gurken an der Supermarktkasse zeigt, versieht Ohlen mit dem Satz „Nächstes Jahr sind wir zu Dritt“ und „#5months“ (zu deutsch: Fünfter Monat).

Ohlen war im Sommer diesen Jahres in die Schlagzeilen geraten, weil sie sich für einen Aufsager im Flutgebiet in NRW zuvor mit Schlamm eingerieben hatte. RTL hatte sie darauf freigestellt, sie aber im September zurück in den Sender geholt. Dort arbeitet Ohlen nun nicht mehr vor der Kamera, sondern als Planerin im „Life“-Ressort.