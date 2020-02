RTL-Journalistin verrät live im Fernsehen: “Ich bin schwanger”

Anzeige

Köln. Für eine große Überraschung hat am Mittwoch die RTL-Journalistin Romina Morinello gesorgt. Sie verriet live im Frühstücksfernsehen, dass sie schwanger sei. Mittlerweile rückt der Geburtstermin näher – gewusst habe sie schon im November von der Schwangerschaft.

Das Kind sei ein Wunschkind, so die werdende Mutter bei “Guten Morgen Deutschland”, sie habe auch gar nicht lange mit ihrem Mann “üben” müssen. Alles wäre schneller gegangen als gedacht, aber “lieber schnell, als dass man ewig probieren muss und es nicht klappt”, Romina Morinello im Frühstücksfernsehen. Das Geschlecht des Kindes möchte die Promi-Reporterin erst noch für sich behalten: “Weil es nicht ganz optimal lag, und ich auch so ein bisschen damit rechne, dass es sich vielleicht nochmal ändern könnte.” Was aber sicher ist: Das Baby wird ein Sommerkind.