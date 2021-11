RTL vereint diverse Quizshows: „Gipfel der Quizgiganten“ mit Jauch, Kerner und Cantz

Anzeige

Anzeige

Köln. Von „Wer wird Millionär?“ bis „Quizduell“: RTL vereint in einer neuen Sendung Protagonisten aus einer ganzen Reihe von Quizshows zu einem gemeinsamen Format. Bei „Gipfel der Quizgiganten“ sollen im Januar 2022 zum einen die Quizmaster Günther Jauch (65, „Wer wird Millionär?“), Johannes B. Kerner (56, „Der Quiz-Champion“) und Guido Cantz (50, „Quizz dich auf 1 “) gemeinsam auftreten, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Sie spielen dann wiederum gegen Quizkandidaten aus diversen Shows - darunter Gewinner von „Gefragt – Gejagt“ oder „Ich weiß alles“.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

In drei Spielrunden müssen die Teams Wissensfragen aus Kategorien wie „Erdkunde“, „Sport“, „Film und Fernsehen“ oder „Unnützes Wissen“ beantworten. In einer Spielrunde gilt es zudem, in Geschicklichkeit, Ausdauer oder Konzentration zu punkten. Im anschließenden Finale kommt es schließlich hart auf hart: Wenn die Herausforderer gewinnen, dürfen sie den erspielten Geldbetrag mit nach Hause nehmen. Siegt das Team Jauch-Kerner-Cantz, wandert das Geld in den Jackpot für die nächste Show.

Anzeige

Moderiert wird das Ganze von Palina Rojinski (36). Sie sagte, sie freue sich auf die „verantwortungsvolle Aufgabe“, die „altehrwürdigen Meister der Quizshows“ an die Hand zu nehmen. „Und es sollten halt auch nicht alle in der Show graue Haare haben.“