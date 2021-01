RTL-Dschungelshow: Diese zwölf Kandidaten sind dabei

Anzeige

Anzeige

Am 15. Januar startet die RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Show jedoch anders ablaufen, als in den vergangenen Jahren. Gedreht wird nicht im australischen Dschungel sondern in Deutschland. Der Sieg bringt den Kandidaten auch (vorerst) keine Krone. Stattdessen kämpfen die Teilnehmenden um ein „goldenes Ticket“, welches ihm oder ihr die Teilnahme am Dschungelcamp in Australien 2022 sichert. Und um das Preisgeld von 50.000 Euro.

Das sind die Dschungel-Kandidaten 2021

Bea Fiedler ist die älteste Teilnehmerin der Dschungelshow 2021. Die 63-Jährige wurde in den 90er Jahren durch den Playboy und ihre Rollen in zahlreichen Komödien wie „Eis am Stiel“ bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weitere Kandidaten sind den Zuschauern vor allem aus Reality-TV-Formaten bekannt: Christina Dimitrou trat bereits in den Shows „Temptation Island“ und „Ex on the Beach“ auf. Die 29-Jährige wolle es jedem zeigen, der sie unterschätze: „Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann gebe ich alles, um es auch zu erreichen. Ich werde alle rasieren.“

Der Ur-Kölner Frank Fussbroich will die Dschungelkrone in die Domstadt holen: „Ich möchte das ‚Goldene Ticket‘ gewinnen, weil die Krone endlich mal nach Köln muss.“ Der 52-Jährige wurde als Kind mit seiner Familie durch die WDR-Serie „Die Fussbroichs“ bekannt.

Filip Pavlović (l.) schaffte es bei "Die Bachelorette" nur auf Platz Drei.

Außerdem ist „Bachelorette“-Teilnehmer Filip Pavlović mit im deutschen Dschungel. Er werde sich von Känguruhoden und Schlangen nicht abschrecken lassen. Die größte Herausforderung für den 28-Jährigen: „Mit Dr. Bob Englisch sprechen.“

Anzeige

Oliver Sanne durfte im Fernsehen sogar selbst die roten Rosen vergeben. Der 34-Jährige nahm bereits 2015 als „Bachelor“ an einem RTL-Format teil. Er selbst sieht sich als „die perfekte Dschungel-Mischung“: „Wenn nötig, dann bin ich schlagfertig wie ein Känguru oder aber auch freundlich wie ein Koala. Und meine Verlobte hat auch mal drei Wochen Urlaub ohne mich verdient!“

Oliver Sanne (31) ist der Bacherlor von 2015 - trotz großer Auswahl an schönen Frauen hat es bei dem Fitnessökonom mit der Liebe offenbar noch nicht geklappt.

Anzeige

Mike Heiter (28) begleitete im vergangenen Jahr noch seine Ex-Freundin Elena Miras bei ihrer Teilnahme am Dschungel. Jetzt kämpft der ehemalige „Love Island“- Kandidat selbst um das „goldene Ticket“.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

„GNTM“-Kandidatin kämpft im Dschungel gegen „Prince Charming“-Gewinner

Die 21-Jährige Zoe Saip wurde durch ihre Teilnahme an der ProSieben Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ 2018 bekannt. In der Dschungelshow wolle sie laut RTL mit ihrer Sportlichkeit punkten: „Ich bin an einigen - auch negativen - Geschehnissen gewachsen und fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben bei mir angekommen. Ich bin sehr sportlich, was sicherlich hilft.“

Auch mit dabei ist der frisch getrennte Lars Tönsfeuerborn. Der 30-jährige Podcaster gewann in der Dating-Show „Prince Charming“ und war knapp ein Jahr lang mit Nicolas Puschmann zusammen. In der Dschungelshow sieht er nun eine neue Herausforderung für sich: „Seit Jahren sage ich immer wieder zu meinen Freunden, wie gerne ich selbst in den Dschungel möchte. Deswegen will ich alles daransetzen, dieses ‚Goldene Ticket‘ zu gewinnen. Ich bin ein Kind vom Lande und habe wenig Berührungsängste.“

Lars Tönsfeuerborn (l.) und "Prince Charming" Nicolas Puschmann.

Anzeige

Ebenfalls im Dschungel mit dabei: Drag Queen Nina Queer: „Ich habe schon oft mit Leuten im Freien geschlafen. Deshalb würde ich sagen, ich bin sehr dschungel-tauglich! Von mir gibt es keine Kampfansage an die übrigen Camp-Anwärter. Nur aufrichtiges Mitleid“, sagte sie im Interview mit dem Sender.

Im Dschungel könnte es außerdem musikalisch werden. Sängerin und ehemalige DSDS-Kandidatin Lydia Kelovitz sehe sich schon als Gewinnerin, wie sie im Interview mit RTL verriet: „Ich bin mutig, traue mich alles und habe vor nichts und niemandem Angst. Ich bin eine Wilde, die aussieht wie eine Barbie. Gewinnen werde aber nur ich.“

Außerdem machen Djamila Rowe und Xenia von Sachsen Jagd auf das „goldene Ticket“. Rowe sei sich dabei für nichts zu schade: „So oft bin ich gescheitert im Leben. Das ‚Goldene Ticket‘ wäre ein Pflaster für meine Seele.“ Die 53-Jährige hatte es durch eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer im Jahr 2002 in die Schlagzeilen geschafft. Prinzessin Xenia von Sachsen habe ebenfalls keine Scheu vorm Dschungel. „Eine Prinzessin im Dschungel? Leute, was gibt es Besseres? Kakerlaken Platz gemacht, jetzt ist Xenia angesagt. Alle Kandidaten: nehmt euch in Acht.“ Reality-Show-Erfahrung hat die 34-Jährige jedenfalls schon. 2016 gewann sie das „Sommerhaus der Stars“ mit ihrem damaligen Lebensgefährten.