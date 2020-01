RTL-Dschungelcamp: Diese zwölf Stars sind dabei

Anzeige

Am 10. Januar 2020 startet die neue, 14. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ - und seit Wochen wird spekuliert, wer in den RTL-Dschungel zieht. Jetzt hat der Sender das Geheimnis gelüftet und offiziell bekannt gegeben, welche Stars diesmal im Dschungelcamp dabei sind.

Darunter sind die Schauspielerin Sonja Kirchberger (55, „Die Venusfalle“) und Danni Büchner, die Witwe des 2018 gestorbenen TV-Auswanderers Jens Büchner, wie RTL am Dienstagabend mitteilte. Auch Ex-Profiboxer Sven Ottke, „GZSZ“-Schauspieler Raul Richter und der frühere Bundesverkehrsminister Günther Krause ziehen ins Dschungelcamp. Krause, der von 1991 bis 1993 Verkehrsminister war, sei der erste Politiker im Camp, erklärte RTL.

Aus der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ sind im Dschungel gleich zwei bekannte Gesichter dabei: Prince Damien und Toni Trips. Ebenfalls zu sehen: Claudia Norberg - die Ex von Schlagersänger Michael Wendler, „Temptation Island“-Teilnehmerin Anastasiya Avilova und Elena Miras - bekannt aus „Das Sommerhaus der Stars“ und „Love Island“. Auch der „Bachelor in Paradise“ Marco Cerullo und Markus Reinecke („Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“) sind bei der 14. Staffel dabei.

Das sind die zwölf Dschungelcamp-Kandidaten 2020

"Temptation Island – Versuchung im Paradies" Anastasiya Avilova (31)

Claudia Norberg (49), Ex-Frau von Schlagerstar Michael Wendler

"Goodbye Deutschland"-Star Danni Büchner (41)

"Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Elena Miras (27)

der ehemalige Bundesverkehrsminister Günther Krause (66)

"Bachelor in Paradise"-Kandidat Marco Cerullo (31)

Antiquitätenhändler Markus Reinecke (50), bekannt aus "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal"

DSDS-Gewinner Prince Damien (29)

Schauspieler Raul Richter (32)

Schauspielerin Sonja Kirchberger (55)

der ehemalige Box-Star Sven Ottke (52)

DSDS-Teilnehmer Toni Trips (22)

Dschungelcamp: Teilnehmer essen keine lebenden Tiere mehr

Das Prinzip von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bleibt gleich: Während in der ersten Woche die Zuschauer entscheiden, wer in die Dschungelprüfung geht, wird es in der zweiten Woche ernst: Der Promi mit den wenigsten Stimmen muss nach Hause fahren. Eine Änderung gibt es aber: Im Dschungel werden ab sofort keine lebendigen Tiere wie Maden mehr gegessen.

Beim großen „IBES“-Finale am 25. Januar entscheidet sich dann, wer König oder Königin des Dschungels wird. 2019 hatte sich Evelyn Burdecki die Dschungelkrone erkämpft. Einen Tag später soll „Das große Wiedersehen“ im Fernsehen gezeigt werden.

RND/seb/dpa