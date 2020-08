RTL-“Autohändler” Jörg Krusche: “Eine Chemo würde mein Herz nicht überstehen”

Anzeige

Als Schlagersänger sowie “Autohändler” bei RTL wurde Jörg Krusche einer breiten Masse bekannt, führte ein Leben in Saus und Braus und lebte sorgenfrei. Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Denn im Juni verkündete der 53-Jährige die Schocknachricht: Der Entertainer ist schwer krank – er leidet an Leukämie und einer Herzschwäche. Im Interview mit RTL berichtet der Kölner, wie es ihm aktuell geht und welche Steine ihm seine Krankheiten auf dem Weg der Genesung in den Weg legen.

In dem Gespräch wird klar: Krusches Zustand ist ernst. Neben einer chronischen Herzmuskelentzündung wurde bei dem Kult-”Autohändler” Leukämie im Anfangsstadium diagnostiziert. Laut Aussagen seines Arztes würde Krusche einen Ausbruch der Krebserkrankung nicht überleben. Erschwert wird die Situation durch einen Tumor, der zudem von Ärzten entdeckt wurde. Dieser sei zwar gutartig, muss aber operativ entfernt werden. Doch einer OP steht einiges im Weg: “Da mein Herz so schwach ist, ist jede OP für mich lebensgefährlich”, erklärt Krusche.

“Wir gehen da jetzt gemeinsam durch”

Seine schwache Herzleistung bereitet dem 53-Jährigen und seinen Ärzten außerdem an anderer Stelle Sorgen. Denn mit Blick auf die im Februar festgestellte Leukämie stehen Krusche womöglich zahlreiche Behandlungen bevor: “Solange die [gemeint ist die Leukämie; Anm. d. Red.] nicht ausbricht, ist das ok. Aber ich habe natürlich Angst, dass sie kommt. Eine Chemo würde mein Herz nicht überstehen, sagt mein Arzt”, sagt er.

Vor drei Monaten kam Krusche nach Essen ins Krankenhaus – zwölf Wochen verbrachte er dort, ehe er vor einigen Tagen zurück nach Hause durfte. Dort verbringt er nun Zeit mit seiner Verlobten Verena und seinen beiden Kindern. Seine Familie gibt dem Schwerkranken in dieser Zeit besonders viel Halt: “Wir gehen da jetzt gemeinsam durch”, sagt er. Doch auch an seine Fans richtet Krusche einen ganz besonderen Dank: “Die stehen hinter mir und schreiben mir ganz viele tolle Nachrichten. Das ist Wahnsinn und gibt mir viel Power.”