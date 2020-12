Vom „Glücksrad“ zu „Rote Rosen“: Maren Gilzer spielt in ARD-Serie mit

Anzeige

In mehr als 3000 Folgen war sie die Glücksfee beim „Glücksrad“, nun bekommt Maren Gilzer einen neuen Job vor der Kamera: Die 60-Jährige dreht für die ARD-Serie „Rote Rosen“, wie der Sender bekanntgab.

Gilzer spielt Martha, eine Frau, die mit Hilfe von Online-Dating einen Mann kennenlernt. Ihr Auserwählter Walter ist allerdings zuvor schon auf Fake-Profile reingefallen - und lässt seinen Ärger dann an Martha aus. Zu sehen ist Gilzer ab Folge 3287 im März 2021.

Für Gilzer, die 2015 zur RTL-Dschungelkönigin gekürt wurde, ist es längst nichts Neues, als Schauspielerin vor der Kamera zu stehen. So drehte sie in den vergangenen Jahren bereits für „Das Traumschiff“, den „Tatort“ und sechs Jahre lang für in „In aller Freundschaft“.