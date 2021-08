„Rosenheim-Cops“: Neue Staffel startet Ende September

Anzeige

Anzeige

Nachschub für die Fans der „Rosenheim-Cops”: Das ZDF hat den Start der neuen Staffel verkündet. Die 20. Staffel soll laut „DWDL” am 28. September starten, früher als im Vorjahr. 2020 war die neue Staffel erst Mitte Oktober angelaufen.

Gedreht wird die Serie fast ausschließlich in Südbayern, die meisten Drehorte befinden sich in Rosenheim und in Chiemgau. Drehstart für die 20. Staffel war Ende April 2021, gedreht wurden insgesamt 26 neue Folgen.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Rosenheim-Cops: Wer ermittelt?

Anzeige

Personell gibt es keine Veränderungen, wenn auch die Ermittelnden immer mal wieder wechseln. Mit dabei sind unter anderem als Kommissare Igor Jeftic als Sven Hansen, Baran Hevi als Kilian Kaya und Dieter Fischer als Anton Stadler.