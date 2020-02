“Rosenheim-Cops”: Erfolg für letzte Folge mit Joseph Hannesschläger

Anzeige

Das Winterspecial der ZDF-Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“ hat am Mittwochabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer erreicht. 6,14 Millionen verfolgten ab 20.34 Uhr im Zweiten den letzten Auftritt des kürzlich gestorbenen Schauspielers Joseph Hannesschläger in der Serie, was ganze 20,3 Prozent alle Fernsehzuschauer ausmacht. Die Sendung ging etwas später los, weil der Sender kurzfristig die Politiksendung „Was nun, Herr Söder?“ mit Fragen an den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder eingeschoben hatte.

Krimi statt Karneval

Zeitgleich lief im Ersten die Karnevals-Prunksitzung „Düsseldorf Helau“ im Programm. Die Narren sahen sich ab 20.15 Uhr 3,19 Millionen (10,7 Prozent) an. Die RTL-Flirtshow „Der Bachelor“ erreichte 2,23 Millionen und blieb prozentual einstellig.Den Regional-Krimi „Wilsberg: Bauch, Beine, Po“ mit Leonard Lansink schalteten auf ZDFneo 1,75 Millionen ein. Kabel eins sendete zur Primetime den Abenteuerfilm „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ und lockte damit 1,56 Millionen an.

Die Sat.1-Show „Das große Promibacken“ kam auf 1,4 Millionen und die ProSieben-Erfindershow „Das Ding des Jahres“ 1,26 Millionen. Mit der Vox-Krimiserie „Law & Order: Special Victims Unit“ verbrachten 1,04 Millionen den Abend. Die RTLzwei-Dokusoap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!“ verfolgten 1,08 Millionen Zuschauer.

