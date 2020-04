Anzeige

Schauspieler Ron Holzschuh ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Die Nachricht war für die Fernsehwelt ein Schock, Holzschuh war ein bekanntes Gesicht im deutschen TV - zuletzt wegen seiner Rolle bei “Alles was zählt”. Während seiner Fernsehkarriere spielte der Darsteller in mehr als fünf verschiedenen Daily Soaps mit, darunter “Verbotene Liebe” und “Anna und die Liebe”.

2003-2007: “Verbotene Liebe”

Bei der Soap “Verbotene Liebe” spielte Holzschuh den Geschäftsmann Bernd von Beyenbach, der eine schwierige Beziehung zu seinem Bruder Martin von Beyenbach hat. In der Serie, die bis 2015 auf dem Ersten lief, war Holzschuh oft ein Bösewicht. Seine Figur beging über die Jahre viele Verbrechen und musste letztendlich die Stadt verlassen.

2009-2010: “Eine wie keine”

In der Sat.1-Telenovela “Eine wie keine” spielte Holzschuh den ehemaligen Chefbarkeeper Anton „Toni Montana“ Berg. Die Daily Soap drehte sich um die frisch getrennte Manuela Berlett und ihren neuen Job im Berliner Hotel Aden. Anton Berg war ein Frauenschwarm und zeitweise sogar verlobt, doch am Ende der Sendung wanderte er nach Brasilien aus. “Eine wie keine” blieb unter Erwartungen des TV-Senders und wurde nach weniger als einem Jahr abgesetzt.

2010-2014: “Anna und die Liebe” und “Unter uns”

Neben den Hauptrollen stellte Holzschuh auch immer wieder kleinere Gastrollen in Vorabendserien dar, zum Beispiel bei “Anna und die Liebe” und “Unter uns”. Holzschuh schlüpfte bei “Unter uns” in die Rolle des erfolgreichen Geschäftsmannes Simon Franck, der sich in die Hostess Lisa Brück verliebte, sie aber trotzdem Druck setzte. Franck wurde von der Polizei verhaftet und Holzschuh verließ so die Sendung.

2019-2020: “Alles was zählt”

Als Choreograph Niclas Naldony war Holzschuh in seiner letzten Rolle bei AWZ zu sehen. Auch in dieser Daily Soap spielte er wieder einen schwierigen Charakter, der auf Erfolg und Macht aus ist. Naldony und Simone Steinkamp hatten sogar mal ein Affäre - am Ende entschied die Unternehmerin sich aber wieder für ihren Ehemann Richard Steinkamp. In der Serie hatte Naldony zwei Kinder, darunter überraschenderweise Vanessa Steinkamp.

