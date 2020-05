Ron Holzschuh: “Alles was zählt” gibt Sendedatum mit seinem letzten Auftritt bekannt

Anzeige

Köln. Nach einer kurzen, schweren Krankheit ist Schauspieler Ron Holzschuh Ende April im Alter von 50 Jahren gestorben. In der RTL-Serie “Alles was zählt” (AWZ) hat der Darsteller die Rolle des Niclas Nadolny gespielt, von 2003 bis 2007 war er außerdem als Bernd von Beyenbach in der ARD-Serie “Verbotene Liebe” zu sehen.

Nun ist bekannt, wann der Charakterdarsteller das letzte Mal bei “AWZ” zu sehen sein wird: Der Sendetermin ist der 27. Mai, wie RTL-Sprecher Jovan Evermann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilt. An diesem Tag scheidet aber seine Rolle noch nicht aus der Serie aus – “die Rolle Niclas Nadolny begleitet den Zuschauer noch eine Weile länger”, so Evermann. Nähere Details gibt es dazu noch nicht.