„Black Summer“: Red Hot Chili Peppers veröffentlichen neuen Song – Album und Tour angekündigt

Lang ist es her, dass Fans die Red Hot Chili Peppers auf der Bühne sehen konnten, so wie hier 2017 in Milwaukee. Nun hat die Band nicht nur einen neuen Song rausgebracht, sondern auch gleich ein neues Album und eine neue Tour angekündigt. Dabei kommen sie auch nach Hamburg und Köln. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com