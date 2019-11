Reunion-Special: Kultserie “Friends” arbeitet an Comeback

Anzeige

Die Kultserie "Friends" feiert in diesem Jahr 25. Geburtstag und hat ein besonderes Geschenk für seine Fans. Wie mehrere US-Medien berichten, werde an einem Reunion-Special gearbeitet - mit allen sechs Hauptdarstellern.

Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, laufen derzeit Gespräche mit Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer sowie den Serienschöpfern David Crane und Marta Kauffman. Allerdings sei der Deal noch nicht abgeschlossen.

Jennifer Aniston heizt Gerüchte an

"Friends" verlässt zum Jahresende den Streamingdienst Netflix und wechselt zu HBO Max. Der Sender habe jedoch einen Kommentar zum Reunion-Special abgelehnt. Angeblich zahlte das Medienunternehmen fünf Jahre lang je 85 Millionen US-Dollar (77 Millionen Euro), um die Streamingrechte zurückzugewinnen.

ZUM THEMA Jennifer Aniston heizt Gerüchte um „Friends“-Comeback weiter an

In der Talkshow von Ellen DeGeneres sagte Jennifer Aniston Ende Oktober: "Wir arbeiten an etwas". Was das genau werde, könne man noch nicht sagen. Auch ein Foto von Aniston bei Instagram, dass sie mit ihren "Friends"-Kollegen zeigt, schürte bei Fans die Hoffnung auf eine Reunion.

