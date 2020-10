Reichsflaggen auf Corona-Demo: WDR wehrt sich gegen rechte Kampagne

Anzeige

Anzeige

Köln. Auf rechten Blogs geht seit einigen Tagen eine haarsträubende Erzählung rum: Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hätten angeblich zu einer Querdenken-Demonstration Reichsflaggen mitgebracht, um so bessere Bilder für die Kamera einfangen zu können. Als vermeintlichen Beweis posteten die Initiatoren eines Qanon-Blogs ein Bild, auf dem zwei Männer eine derartige Flagge aus dem Kofferraum eines Autos holten. Laut des Blogs handele es sich dabei um die besagten WDR-Mitarbeiter.

Wahr ist an der Geschichte nichts. Zwar gibt es die Männer auf den Aufnahmen tatsächlich – jedoch handelt es sich dabei nicht um WDR-Mitarbeiter. Das bestätigte der Sender am Sonntag in einer Pressemitteilung. Zudem soll sich eine abgelichtete Person inzwischen bei dem Blog reitschuster.de gemeldet und die dargestellte Version dementiert haben.

“Ich bin nicht beim WDR, sondern einfach nur ein Patriot. Die Demo in Köln hat mich enttäuscht, da die angeblichen ‘Freiheitskämpfer’ von Querdenken, mich wegen der Freiheitsfahne angegangen haben”, wird der Demonstrant dort zitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

WDR erwägt rechtliche Schritte

Der WDR plant nun offenbar, rechtliche Schritte gegen den Betreiber des rechten Blogs einzuleiten. “Der WDR akzeptiert das nicht und behält sich deshalb vor, gegen üble Nachrede und Verleumdung rechtlich vorzugehen”, schreibt der WDR in der Mitteilung. In dem Blogbeitrag seien “mehrere Namen in verleumderischer Art verbreitet” worden. Das zeige “das verzweifelte Bemühen, einen Skandal zu fabrizieren”, heißt es weiter.

Die rechten Aktivisten hatten unter anderem geschrieben: “Wenn bei der Demo niemand eine Reichsflagge trägt, muss der WDR sie halt selbst aus dem Kofferraum holen” und die Namen von Mitarbeitern genannt, die zum Teil gar nicht mehr für den WDR tätig sind.

Anzeige

Einige rechte Twitter-Accounts hätten laut WDR aktiv versucht, eine hohe Reichweite für das Thema durch Reply- und Mention-Spam zu erzielen. Der Ursprungs-Tweet zum Thema sei inzwischen gelöscht worden.

Fall erinnert ans “Oma-Gate”

Mit rechten Kampagnen kennt sich der WDR inzwischen aus: Zur Weihnachtszeit des vergangenen Jahres hatte das Satirelied mit der “Umweltsau” für Entrüstungsstürme im Netz gesorgt, auch hier vor allem von rechts. Damals war die Anstalt noch auf den vermeintlichen Shitstorm hereingefallen: Die Anstalt löschte das Video und Intendant Tom Buhrow ließ sich sogar aus dem Krankenhaus in eine Livesendung hineinschalten, um sich für die “missglückte” Satire zu entschuldigen. Der Fall hatte nicht zuletzt unter WDR-Mitarbeitern für reichlich Unmut gesorgt.