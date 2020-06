“Reality Z” - Netflix-Zombies im Bolsonaro-Land

Anzeige

„Reality Z“ beginnt mit Pink Floyd. In „Fat old sun“ besingen die Rockbriten die Sommervögel, das Kinderlachen und den Duft des frisch gemähten Grases. Der Zuschauer aber wird stattdessen umgehend in das Genteil von Natur geworfen - in eine Reality-TV-Plastikwelt, wie sie im Buche steht. In dem auf antik getrimmten Container der „Big Brother“-Show „Olimpo“ werden gerade Kandidaten abgewählt.

Unterm Zuckerhut steht Rio de Janeiro in Flammen

Und vor der abendlichen Livebühne versammeln sich hunderte Fans, um die ausscheidende Jessica in der Wirklichkeit zu begrüßen. Da naht sich unbemerkt ein Zombie der Menge und am nächsten Morgen sind dann alle hier zu Zombies geworden – bis auf ein Häufchen im autarken Container Eingeschlossener unter Führung von Nina – des beherzten Mädchens für alles am Set. Die Kamera zieht hoch: Rio steht in Flammen, unterm Zuckerhut brennt alles.

Serienschöpfer Claudio Torres hat mit “Reality Z” ein brasilianisches Remake der britischen Zombiecomedyserie „Dead Set“ gedreht. Wie in allen Z-Produktionen bricht die Seuche auch hier unverhofft aus. Ursache: unbekannt. Und die Sterblichen glauben nicht, dass all das wirklich geschieht, bis es zu spät ist. Der Social-Media-verrückte Produzent von „Olimpo“ etwa ist weder durch Nachrichten noch Sondersendungen von der Apokalypse zu überzeugen. Erst als ihm vermeldet wird, Twitter sei offline, ist auch für ihn die Welt aus den Fugen.

Alles Zombie-Knowhow muss hart erarbeitet werden

Wie immer in Zombiestorys gilt: Die Überlebenden wissen nicht, was zu tun ist, müssen sich alles Zombie-Knowhow erst erarbeiten. Denn in der Welt von Zombiefilmen gibt es keine Zombiefilme. Anders ists beim Zuschauer: Der kennt das alles aus den Streifen von George A. Romero und Danny Boyle, aus Serien wie „The Walking Dead“, “Fear The Walking Dead”und „Z Nation“: Die Toten erwachen, haben gruselige Iriden und gewaltigen Hunger und werden von Geräuschen angelockt. Die Übertragung des Virus oder Bakteriums erfolgt ausschließlich oral. Hirnverletzungen töten den Zombie. Der ist meist ein nimmermüder, seinen bald erschöpften Opfern hinterhertaumelnder Schlurfer. Torres‘ Zombies gehören allerdings zur aggressiveren Sprintervariante.

Darüber hinaus hat „Reality Z“ nicht viel zu bieten. Nina (Ana Hartmann) ist zwar eine coole Heroine, die eine Handvoll tumber Pseudopromis leitet, die nicht annähernd das Kampfpotential von Rick Grimes‘ Ritterschaft in „The Walking Dead“ besitzt. Jedoch wird das britische Vorbild bis zur Hälfte quasi szenisch kopiert. Nichts ist neu, nichts wirklich witzig (vergleicht man mit den Z-Comedys “I, Zombie”, “Zombieland” oder “Shaun of The Dead”). Als zur Hälfte die überraschende Wende kommt, ist der Zuschauer jedenfalls schon beinahe an Langeweile gestorben.

Es gibt Seitenhiebe auf Korruption in Brasilien

Freilich gibt es Seitenhiebe auf korrupte brasilianische Polizisten, korrumpierende brasilianische Politiker und jenes Quatschfernsehen, das weltweit ergötzt und verblödet zugleich. Wenn die zu Zombies verwandelten Fans die Studiomauern mit wutverzerrten Fratzen belagern, wirken sie jedenfalls wie TV-Maniacs, die postum die Wahrheit über ihre Lieblingsserie erkannt haben und sich an den Machern für all die vergeudete Lebenszeit rächen wollen.

Die Netflix-Geschichte einer zunächst ignorierten Zombieseuche in seinem Land dürfte Brasiliens Präsident und Pandemie-Spötter Jair Bolsonaro indes nicht behagen. 40000 Tote sind das bisherige Ergebnis seiner chauvinistischen Corona-Politik. Vielleicht müsste er das Virus oder dessen Resultate mit eigenen Augen sehen können. Letzteres ist beim Zombievirus unausweichlich.

“Reality Z”, bei Netflix, zehn Episoden, von Claudio Torres, mit Ana Hartmann