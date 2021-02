Raus aus der Komfortzone: „Kommissarin Lucas“ ermittelt künftig in Nürnberg

Anzeige

Nürnberg. „Ein Neubeginn“, sagt Ellen Lucas zu sich selbst. „Raus aus der Komfortzone“, fügt sie an der Abfahrt Nürnberg hinzu, das sei keine Frage des Alters, „das ist eine Frage des Mutes“. Und dann spricht diese Filmfigur scheinbar zu uns, dem Publikum: „Sie sehen richtig“, sagt Ulrike Kriener mit ihrer hinreißend rauchigen Stimme: „Sie sehen richtig, die Alte ist die Neue.“ Die Alte ist die Neue?

Wer das zu einer gestandenen Frau Mitte 60 sagt, könnte als ungehobelt gelten, taktlos und plump. Bei Ulrike Kriener hingegen muss man sich da ebenso wenig Sorgen machen wie bei ihrer Paraderolle, die nach Fernsehmaßstäben bald volljährig wird und dennoch schon lang tief im Leben steht. Am 1. März 2003 zog die robuste Darstellerin Kriener in Gestalt der robusten Kommissarin Lucas von Köln nach Regensburg, um dort den ersten Fall zu lösen: Kindsmord. Starker Tobak. Das passte. Für beide.

„Burschikos und pragmatisch“

Denn seit das Bühnengewächs aus Bottrop vor 36 Jahren in Doris Dörries Leinwandlegende „Männer“ ihren Durchbruch feierte und schnell auch den Bildschirm eroberte, erfüllt Ulrike Kriener ein Rollenbild, das mehrere Emanzipationsbewegungen später längst altbacken klingt: Typ starke, unabhängige, schneidige, leicht störrische, aber nie selbstgerechte Frau, die sich von niemandem was sagen lässt – schon gar nicht von angeblichen Schöpfungsherren.

Ob auf dem „Traumschiff“ nach Botswana oder dem NS-Dampfer „Gustloff“, in Niki Steins gefeiertem Schuldrama „Die Konferenz“ 2004 oder von Schirachs diskutablem Justizexperiment „Feinde“ Anfang Januar: „Meine Ausstrahlung“, meint Kriener, ist seit jeher „burschikos und pragmatisch“. Genau diese Mischung, glaubt sie, „hat auch großen Anteil am Erfolg von Kommissarin Lucas“. Dass beim 30. Einsatz im fernsehunfreundlichen Hochsommer fast sechs Millionen Zuschauer dabei waren, hat allerdings noch mehr Gründe als Ulrike Krieners resolute Ausstrahlung. Es hat auch mit Themen, Timing, Authentizität zu tun.

„Privat bin ich bedeutend alberner, als man es an dieser Figur ablesen könnte“, erzählt Kriener am Telefon. Trotzdem empfände das Publikum die „angriffslustige, angstfreie Gradlinigkeit qua Autorität ihres Amtes und ihrer Persönlichkeit als stimmig“. Weil sie sich generell im Rock unwohl fühle, kauft man ihr die überzeugte Hosenträgerin Lucas also besser ab. Und das in Fällen, „die der Zeit öfter mal voraus sind“. Ende August etwa war es einer zum Thema Fremdarbeit in Schlachthöfen – gedreht, lange bevor Tönnies‘ Ausbeutungssystem die Infektionsrate hochtrieb.

Leiche im Kofferraum

Das mag Zufall sein, wie Kriener einräumt. Aber als sich nur Eingeweihte mit rechtsradikalen Strukturen und verschwundener Munition bei der Bundeswehr befassten, war Kommissarin Lucas auch damit schon polizeilich befasst. Ihr 31. Einsatz (Samstag, 6. Februar, um 20.15 Uhr im ZDF) ist da zwar konventioneller, nach 17 Jahren Regensburg handelt er viel vom Umzug nach „Nürnberg“, wo sie sich parallel zur Leiche im Kofferraum eines Unfallgegners an Kollegen wie Werner Fitz (Sebastian Schwarz) und Betty Sedlacek (Claudia Kottal) gewöhnen muss. Dennoch glänzt die Titelheldin auch am neuen Tatort mit dem, was ihre Darstellerin so einzigartig macht in dieser oberflächlichen Branche.

„Beruflich bin ich komplett uneitel.“ Innerlich wie äußerlich. „Mich darf man gern so hässlich machen, wie die Maskenbilder wollen.“ Von Hässlichkeit ist Kommissarin Lucas allerdings ebenso weit entfernt wie von Quoten im einstelligen Bereich. Trotzdem stellt sich kurz nach dem 66. Geburtstag die Frage nach der Pension. „Wir sind in Gesprächen, wie wir mit der Alterung umgehen.“ Ein Ende sei nicht geplant, aber absehbar. Und welches würde sie sich wünschen? „Aus dem Amt schießen lasse ich mich auf keinen Fall“, sagt Ulrike Kriener und lacht. „Wir müssen uns einen schöneren Abgang überlegen.“ Mittelfristig.