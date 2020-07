Rätsel um Instagram-Post: Was plant Dieter Bohlen mit Rapper Gzuz?

Alles anders bei “Das Supertalent”: Dieter Bohlen verrät die neue Jury

Nach dem Jury-Aus von Sängerin Sarah Lombardi hat Dieter Bohlen nun via Instagram verraten, wer die neue Frau an seiner Seite ist. So wird die einstige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki am Jurypult Platz nehmen. Doch nicht nur das: Auch Comedian Chris Tall ist in der neuen Staffel als Juror dabei.