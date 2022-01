Rapper Eko Fresh: „Nicht jede meiner Ideen ist toll gealtert“

Anzeige

Rapper Eko Fresh (38) begann bereits mit 15 Jahren mit dem Rappen, 2001 veröffentlichte er seine erste EP „Jetzt kommen wir auf die Sachen“. Rund zwei Jahre später erschien sein Debütalbum „Ich bin jung und brauche das Geld“, durch das er auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Es folgten weitere erfolgreiche Songs und Alben, darunter auch Disstracks wie etwa „Die Abrechnung“ (2004), auf dem er hart mit seinem anfänglichen Unterstützer und Rapgröße Kool Savas ins Gericht geht.

Doch solche Songs sind für ihn Geschichte, wie der Rapper im RND-Interview erzählt. Er setzt sich seit längerer Zeit gegen Hass im Netz ein, so nun auch in einem Telekom-Spot, der an diesem Montag (24. Januar) erscheint: Darin wird unter dem Motto #DABEI – Gegen Hass im Netz ein inszeniertes Casting für Influencerinnen und Influencer gezeigt, bei dem diese mit Hasskommentaren konfrontiert werden. Eko Fresh und die Influencerin Diana zur Löwen lösen das Ganze dann als Inszenierung auf und machen deutlich, wie Reaktionen im Netz plötzlich umschlagen können in Hass.

Wann haben Sie das erste Mal persönlich Hass im Netz erlebt?

Ich habe Hass im Netz erlebt, seitdem das Internet zur Unterhaltungsbranche dazugehört. Wir haben mit den Jahren gelernt, mit manchen Sachen umzugehen und Regularien aufzustellen. Aber wir haben nicht ausgelernt. Ich habe mir auch erst im Laufe der Jahre Gedanken darüber gemacht, wofür ich eigentlich stehe in dieser Welt. Diese Lernkurve ist bei mir gut dokumentiert, weil ich schon so jung mit der Musik angefangen habe.

Und wofür stehen Sie?

Das ist natürlich auch das Thema Integration, das findet schon seit längerer Zeit bei mir statt. Für den Song „Aber“ über Rassismus habe ich zum Beispiel auch den Klicksafe Award für soziale Verantwortung bekommen. Da bin ich total stolz drauf. Ich will positiven Einfluss auf meine Umwelt und auch auf Leute haben, die nach mir kommen. Der Mensch ist erst mal darauf gepolt, sich als Erstes um sich zu kümmern. Als ich eine Familie gegründet und eine gewisse Basis im Leben erreicht hatte, fing ich auch an, mich um andere zu sorgen und anderen meine Geschichte zu erzählen, um sie vielleicht vor Sachen zu bewahren.

Sie haben mittlerweile einen kleinen Sohn. Hat das auch was verändert bei Ihrem Engagement – zu wissen, dass da ein junger Mensch ist, dem es ähnlich ergehen könnte?

Meine Familiengründung hat mir noch mal einen Impuls gegeben, noch mehr an das Gute zu appellieren. Ich will für etwas Gutes stehen, auch wenn mein Sohn später über mich spricht. Es gibt immer Menschen, die einen von dieser positiven Entwicklung abhalten wollen. Ich wurde angefeindet, weil ich kommerzielle Musik gemacht habe. Durch meinen Rap wurden viele Menschen erreicht. Musik hat eine besondere Kraft. Was wäre, wenn ich den Leuten gefolgt wäre, die mich davon abhalten wollten? Da hätte ich vielleicht den positiven Einfluss auf viele Menschen gar nicht haben können. Man sollte niemals auf die Leute hören, die einen runterziehen wollen.

Sie sprechen die positive Kraft der Musik an. Zum Rap gehören aber auch Disstracks und auch Sie haben schon Disstracks gegen andere Rapper veröffentlicht. Widerspricht sich das nicht mit Ihrem Engagement?

Nein, überhaupt nicht. In meinem Leben und meinem Schaffen ist eine Lernkurve zu sehen. Ich bin nicht mit den besten Karten gestartet, aber habe das Beste daraus gemacht. Heute bin ich so weit, dass ich positiven Einfluss auf andere nehmen kann, sodass sie nicht die gleichen Fehler machen wie ich. Das beginnt mit der Verrohung der Sprache, da haben Sie völlig recht. Ich habe, seitdem ich 16 bin, alle Ideen aufgenommen und veröffentlicht. Nicht jede Idee davon ist toll gealtert. Man kann immer leicht auf Rap zeigen, aber auch wenn man Netflix oder Disney+ an macht, gibt es Filme, bei denen am Anfang steht, dass etwas enthalten ist, das nicht mehr ins Gesellschaftsbild passt. Wenn man zu seiner Message steht, löscht man das. Ich habe Songs, die ich unpassend finde, von meinen Seiten auf Streamingplattformen herunternehmen lassen. Das Geld, was ich dadurch verdienen würde, ist es mir nicht wert.

Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, dass solche Disstracks eigentlich nicht in den Rap gehören?

Ich weiß es nicht. Ich war meistens der Empfänger von Disstracks. Ich glaube, dass wir heute genug Bewusstsein haben, auf unsere Lyrics achtzugeben. Ende der 90er- und Anfang der Nullerjahre ging, nicht nur in der Rapkunst, viel durch, was heute nicht mehr geht. Man kann heute daraus lernen und versuchen, es anders zu machen. Ich habe den Inhalt meiner Musik geändert. Mir ist bewusst, dass ich dadurch nicht mehr so polarisiere und weniger Klicks habe als einer, der mit Hass und Negativität spielt. Aber ich möchte für gewisse Sachen nicht mehr stehen.

Haben Sie die Disstracks, die gegen Sie gerichtet wurden, als so verletzend wahrgenommen, dass sie auch mit zu Ihrem Engagement gegen Hass geführt haben?

Natürlich ist einer der Gründe für mein Engagement zum Beispiel im Rahmen der Telekom-Initiative, dass ich oftmals Empfänger von Hass war. Viele wollten mich davon abhalten. Damals schien das Agenda zu sein. Aus der Weitsicht konnte ich das damals nicht sehen, weil ich jung war und noch keine Erfahrung hatte. Aber heute kann ich es sehen und da ist es umso wichtiger, es weiterzugeben.

Wie sehr spielt bei Ihnen beim Thema Hass auch der Migrationshintergrund mit rein? Sie haben gesagt, dass Integration für Sie ein wichtiges Thema ist und greifen das auch immer wieder in Ihrer Musik auf.

Ich wurde auch wegen meiner Herkunft angefeindet, aber nicht nur. Ich versuche immer, die Chance hervorzuheben, die man als Mensch mit Migrationsgeschichte in Deutschland bekommt. Ich weiß aber, dass Rassismus zum Tagesablauf vieler Menschen gehört. Auch bei mir, aber ich bin natürlich privilegiert. Wir müssen nach all den Debatten auch an Lösungen arbeiten. Die Lösung besteht auch darin, Menschen in ihrer Entwicklung zu bestärken und nicht zu schwächen. Gerade jetzt in der Pandemie. Stellen Sie sich vor, ein Ugur Sahin wäre die ganze Zeit gemobbt und davon abgehalten worden, sein Ziel zu erreichen. Das kann ein Dominostein sein, der große Konsequenzen nach sich zieht. Selbst wenn es nicht um die Entwicklung der Weltrettungsformel geht. Anfeindungen haben mich total traurig gemacht, aber ich konnte es umwandeln in positive Energie, aber das kann nicht jeder. Wir müssen da als Menschheit, egal, ob Rapper oder nicht, ob Migrant oder nicht, noch viel lernen.