Video wird zum Internethit: Mann verkündet bei Querdenkerdemo Impftermine

Karlsruhe. Am Wochenende demonstrierten in Karlsruhe wieder Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Ihnen entgegengestellt hat sich ein junger Mann, der inmitten der Querdenker zum Impfen aufrief, wie ein Video zeigt, das nun in den Sozialen Medien zum Hit wird.

Er fällt in dem Video schon dadurch auf, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen sichtbaren Personen eine Maske trägt. Als er das Mikro bekommt, kündigt er einen „organisatorischen Hinweis bezüglich der Impfungen“ an.

Dann weist er auf freie Impfplätze in der Stadt hin. „Falls sich irgendwer impfen lassen will, kann man das heute frei tun“, sagt er und spricht weiter, obwohl er ausgebuht und ausgepfiffen wird. „Und hat dazu jede Möglichkeit, seine eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer Menschen zu schützen.“

Auftritt des Mannes wird im Netz gefeiert

Während die Demonstrierenden offenbar nicht viel von seinem Hinweis halten, feiert das Netz den jungen Mann für seine Courage. „Der wichtigste Redebeitrag heute beim offenen Mikro der Corona-Leugner“, kommentiert Nutzerin NineBerry das von ihr veröffentlichte Video, das bereits mehr als 26.000 „Gefällt mir“-Angaben hat (Stand: 11. Januar, 16.15 Uhr). „Mein Held des Tages“, schreibt etwa ein anderer Nutzer dazu.