„Querdenker“ im Studio: RTL weist Kritik an „Stern TV“-Sonntagausgabe zurück

Köln. Der Privatsender RTL ist Kritik zur jüngsten Ausgabe der Sendung „Stern TV“ am Sonntagabend entgegengetreten. Die Kritik drehte sich auf Twitter unter anderem um die Fragen, ob der Sendeverlauf populistisch war, warum Fakten nicht direkt zu Aussagen von Gästen hinzugestellt wurden - und auch die Gästeauswahl etwa mit einem Vertreter der „Querdenken“-Bewegung sowie die Art und Weise der Gesprächsführung waren Thema. Mehrere Medien griffen diesen Unmut in Berichten auf.

Eine RTL-Sprecherin teilte am Montag auf dpa-Anfrage mit: „Es waren mehrere Faktenchecker in der Sendung im Einsatz, die das Gesagte geprüft und bei RTL.de sowie über unsere Social-Media-Kanäle eingeordnet haben.“ Im Studio blieben die nachweislich falschen Aussagen von den Moderatoren allerdings teils unkommentiert, etwa als Fuchs behauptete, Ungeimpfte seien besser gegen eine Infektion mit Omikron geschützt.

Derzeit arbeitet RTL am Ausbau der Informationsangebote und testet einiges. Dazu zählt auch der Sendeplatz am Sonntag für das Magazin „Stern TV“, Hauptsendeplatz ist Mittwoch. Seit Herbst gibt es immer wieder Spezialausgaben in der Primetime am Sonntag mit unterschiedlichen Konzepten.

Nächste Sonntagsausgabe von „Stern TV“ am 6. Februar

Auf dem Twitter-Account von „Stern TV“ und auch auf dem gleichnamigen Facebook-Account war für die jüngste Sonntagssendung als Hinweis zu lesen: „Die Sendung wird nicht wie sonst von i&u TV produziert. Die inhaltliche Ausgestaltung sowie die Auswahl der Themen und Gäste verantwortet die Redaktion von RTL, die heute als Gast aus unserem Studio sendet.“ Die Kölner Produktionsfirma bestätigte das. Die Sendung verfolgten auf RTL zum Start um 22.15 Uhr 1,2 Millionen Zuschauer (Marktanteil 7,0 Prozent).

Von der RTL-Sprecherin hieß es weiter: „Auf Grund des Erfolges und der Neuaufstellung von RTL Deutschland arbeiten wir im Moment daran, das stern TV Team auszubauen, um in Zukunft weitere Formate Hand in Hand mit den Kollegen von i&u zu realisieren.“ Dazu werde es in den kommenden Wochen immer wieder das eine oder andere Spezial- oder Testformat in wechselnden Besetzungen geben.

Die nächste Ausgabe von „Stern TV“ an einem Sonntag ist nach RTL-Angaben für den 6. Februar geplant.