Putins Kollateralschäden: die Arte-Serie „Der Giftanschlag von Salisbury“

Was uns vor Furcht erschaudern lässt, braucht eigentlich weder Fangzähne noch Kettensägen; es sind unsichtbare Gefahren, die nachhaltigen Film- und Fernsehhorror verbreiten. Schritte im Keller zum Beispiel, Schatten am Fenster, Anrufe um Mitternacht und seit dem Virenthriller „Outbreak“, nein – nicht unbedingt mikroskopische Krankheitserreger wie Sars-CoV-2, sondern fast schlimmer noch: all jene, die sich davor schützen.

Auch Nick Bailey reißt sich vor Schreck fast die Schläuche heraus, als der Polizist aus dem Koma erwacht und überall Unbekannte im Ganzkörperschutzanzug sieht. Fiese Vorstellung. Zumal 2018, als die Covid-Pandemie noch fern war und Ganzkörperschutzanzüge nach Tschernobyl passten, aber nicht ins südenglische Städtchen Salisbury, dessen Name mit einem Mann verbunden ist, den Detective Bailey Tage vor seiner Erkrankung vergiftet aufgefunden hat: Sergej Skripal.

Es geht um einen beispiellosen Fall von Staatsterrorismus

Oberflächlich handelt die Serie mit dem knalligen, sachlich falschen Titel „Der Giftanschlag von Salisbury“ also von dem russischen Überläufer, den Putins Geheimdienst vor drei Jahren im britischen Exil mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok töten wollte. Doch erst der Originaltitel des Arte-Vierteilers „The Salisbury Poisonings“ beschreibt, was er besser macht als viele Nacherzählungen realer Skandale: Nach Büchern von Declan Lawn und Adam Patterson beschreibt Saul Dibb nur nebenbei einen Anschlag, der bis heute das EU-Verhältnis zu Russland belastet. Im Kern geht es dem Regisseur um Kollateralschäden eines beispiellosen Falls von Staatsterrorismus.

Als Sergej Skripal und seine Tochter Julia zuckend auf einer Parkbank kollabieren, beginnt ja nicht nur der weltpolitische Krimi um die Rache Russlands an seinem Ex-Spion. Weil Putins Handlanger das Nervengift aus sowjetischer Produktion großflächig in Salisbury verteilt hatten, kämpft die verschlafene Stadt fortan gegen die Drohung einer biochemischen Katastrophe. Genauer: Die Leiterin des örtlichen Gesundheitsamts Tracy (Anne-Marie Duff) tut es in einem Krisenstab, der Betroffene wie den vergifteten Detective Bailey (Rafe Spall) und seine Frau Sarah (Annabel Scholey) zu Tode ängstigt.

Mit jeder hustenden Person wächst die Panik

Mit jeder hustenden Person im Krankenhaus mehr, mit jedem Ganzkörperschutzanzug im Stadtbild, mit jeder regionalen Folge des weltpolitischen Ereignisses also wächst die Panik unter den 46.500 Bewohnern. Nowitschok, ein Erbe des kalten Krieges, bleibt nämlich beim geringsten Kontakt jahrzehntelang tödlich. Seine Langlebigkeit zeigt es bereits im dritten Teil, als die arbeitslose Mutter Dawn Sturgess (MyAnna Buring) im selben Pub kontaminiert wird wie vier Monate zuvor die Skripals.

Mit großem Gespür für Auswirkungen unsichtbarer Gefahren auf Leib und Seele, die uns vor einem Jahr bereits dystopische Bilder aus Bergamo beschert haben, widmet sich Saul Dibb drei Stunden lang dem Innenleben beiläufig Betroffener und füllt damit eine Leerstelle dokudramatischer Fiktionen: die Wirkung des Globalen aufs Lokale. Der Name des politisch Hauptverantwortlichen für den „Giftanschlag von Salisbury“ fällt erst in der zweiten Episode, als ein Freund des Opfers erzählt, sein Freund Sergej Skripal habe gesagt: „Putin ist hinter mir her.“

Den Opfern eine Stimme geben

Hinter seinen Nachbarn dürfte er nicht her gewesen sein, hat ihr Leid aber billigend in Kauf genommen. Ihnen Stimme und Gesicht zu geben ist daher das größte Verdienst der Serie – und gleicht ein bisschen aus, was das kaputtsynchronisierte Erklärbär-Fernsehen versaut. „Sind Sie CBRN-geschult?“, wird die berufsbedingte CBRN-Expertin Tracy gefragt „CBRN-geschult?“, fragt sie zurück. „Chemisch-biologisch-radiologisch-nuklear“, vollendet der Fragende einen Dialog, den es nur da gibt, wo das Medium sein Publikum für blöde hält. Der Horror ohne Kettensägen und Fangzähne bleibt trotzdem sehenswert.