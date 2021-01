„Punkt 12“: Moderatorin Katja Burkard entschuldigt sich fürs Haareschneiden im TV

Anzeige

Eine eigentlich gut gemeinte Aktion beim RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12″ ist für Moderatorin Katja Burkard ordentlich nach hinten losgegangen. Eigentlich wollte die 55-Jährige in der Sendung am Mittwoch den Zuschauern zeigen, wie man in Zeiten von geschlossenen Friseursalons einem Mann selbst die Haare schneidet. Dafür hatte sie sich ihren Kollegen Jens-Hendrik Rissing ausgesucht und ließ sich von einem Friseur coachen.

Die Aktion kam allerdings nicht bei allen Zuschauern gut an. Denn: Die Moderatorin und ihr Kollege trugen weder Masken, noch hielten sie den Abstand von 1,5 Metern ein. Im Netz gab es dafür viel Kritik: So schrieben Fans auf ihrer Instagram-Seite unter anderem: „Die Friseusen sitzen zu Hause und bangen um ihre Jobs und ihr macht euch einen Spaß daraus. Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun“. Oder: „Kein Wunder, dass so viele, die bei RTL arbeiten, schon Corona hatten. Ihr haltet euch doch an gar keine Regeln. Mal seid ihr mit Masken, mal nicht – alles Alibi.“

Burkard reagierte auf die Kritik noch am Nachmittag mit einem Instagram-Post. Darin heißt es: „Ihr Lieben, es tut mir leid, dass einige unsere Aktion von heute in ‚Punkt 12′ komplett in den falschen Hals bekommen haben.“ Die Moderatorin betont, dass alle drei Beteiligten einen aktuellen, negativen Corona-Test gehabt hätten. „Wir wollten uns zu keinem Zeitpunkt über Friseure und ihr Lockdownelend lustig machen. Im Gegenteil: Wir sind auf diese Idee gekommen, weil ganz Deutschland dringend zum Friseur will.“

Am Ende entschuldigt sich Burkard noch einmal bei allen Zuschauern: „Glaubt mir: Es tut mir echt Leid, wenn wir da nicht sensibel genug waren.“