Pulitzer-Preise: Teenagerin für Handyvideo von George Floyds Tötung gewürdigt

Anzeige

Anzeige

New York. Die Tageszeitung „Star Tribune“ in Minneapolis hat für ihre Berichterstattung über die Tötung von George Floyd und deren Folgen einen renommierten Pulitzer-Preis erhalten. Die Zeitung reüssierte in der Kategorie Eilnachrichten, wie die Jury am Freitag bekanntgab.

Videoaufnahmen zeigten, wie der weiße Beamte am 25. Mai 2020 bis zu neuneinhalb Minuten lang das Knie auf den Hals Floyds presst, obwohl dieser immer wieder über Atemnot klagt. Journalisten der „Star Tribune“ begleiteten darauffolgende Unruhen, bei denen Protestierende Gebäude in Band steckten, darunter eine Polizeiwache. Die Berichte seien „eindringlich, verlässlich und nuanciert“ gewesen, lobten die Juroren.

Jury: Darnella Frazier hat „couragiert den Mord an George Floyd gefilmt“

Anzeige

Bei der Vergabe der Pulitzer-Preise wurde auch die Teenagerin gewürdigt, deren Handyvideo von der Tötung des Schwarzen George Floyds eine weltweite Protestbewegung gegen rassistische Ungerechtigkeit auslöste. Darnella Frazier habe „couragiert den Mord an George Floyd gefilmt“, hieß es in der ehrenvollen Erwähnung der Jury vom Freitag. Das Video habe Proteste gegen Polizeibrutalität auf der ganzen Welt entfacht und die wichtige Rolle von Bürgerjournalisten bei der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit unterstrichen. Frazier war 17, als sie im Mai 2020 das Handyvideo von Floyds Tötung bei einer Festnahme machte.

Anzeige

Auch an vielen anderen Orten der USA lösten die Bilder vom Todeskampf des Afroamerikaners Floyd teils gewaltsame Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus, auch weit über die Grenzen Amerikas.

US-Autorin mit deutschen Wurzeln gewinnt Pulitzer-Preis

Anzeige

Mit einem Pulitzer-Preis für ihren jüngsten Roman „The Night Watchman“ wurde auch die Schriftstellerin Louise Erdrich (67), US-Amerikanerin mit deutschen und indigenen Wurzeln, ausgezeichnet. Erdrich setzte sich gegen die beiden anderen Finalisten Daniel Mason und Percival Everett in der Kategorie „Literatur“ durch, wie die Organisatoren mitteilten. Das Buch basiert auf dem Leben von Erdrichs Großvater, der als Nachtwächter arbeitete. Es sei ein „majestätisches, polyphones“ Buch, urteilte die Jury.