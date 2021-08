Psychothrillerserie „Cruel Summer“: Im Chaos der Hormone

Anzeige

Kleines Ratespiel zum Wesen der Pubertät: Wenn sich eine Außenseiterin mit Spange, Brille und Dorfklamotten beim Ausblasen ihrer 15 Geburtstagskerzen etwas wünschen soll – wonach wohl könnte sie sich sehnen? Richtige Antwort: nach jenem Traumboy, der sie zwölf Monate später anstelle ihres Vaters weckt und schwer verliebt zum 16. gratuliert. Wohl weniger nach ihrem Vater, der sie anstelle des schwer verliebten Freunds ein weiteres Jahr darauf mit den Worten weckt, sie solle gefälligst runterkommen, die Anwältin sei hier. Ach ja: Happy Birthday.

In dieser raschen Abfolge unvereinbarer Zukunftsentwürfe eines gewöhnlichen Teenagers beginnt der zehnteilige Psychothriller „Cruel Summer“. Und weil das echte Leben anders als dessen Fernsehfiktion nun mal kein Wunschkonzert ist, wirkt dieser Ausnahmezustand namens Adoleszenz dabei nicht nur äußerst schlüssig, sondern gerade brillant. Gleich zum Auftakt der sehenswerten Amazon-Serie macht die junge Außenseiterin nämlich eine 360-Grad-Wende zur Influencerin mit Brüsten, Freund und Stadtklamotten durch, der allerdings schon einen Schnitt später die nächste Umkehr zur meistgehassten Frau Amerikas folgt.

Aufstieg und Fall des hässlichen Entleins

Den Grund für Aufstieg und Fall des hässlichen Entleins sucht und findet Drehbuchautor Bert V. Royal in einem Ereignis, das seine wechselnden Regisseure parallel in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufrollen. Am 21. Juni 1993 himmelt der schüchterne Nerd Jeanette (Chiara Aurelia) die Highschool-Schönheit Kate (Olivia Holt) noch aus sicherer Entfernung an. Am 21. Juni 1994 ist erstere plötzlich in die Rolle der letzteren inklusive Lover Jamie (Froy Gutierrez) geschlüpft. Am 21. Juni 1995 dann hat genau das fatale Folgen, die alle Beteiligten langsam, aber sicher Richtung Abgrund zieht.

Klingt kompliziert, ist es auch, darf allerdings an dieser Stelle nicht tiefer erklärt werden. Wir wollen ja nicht spoilern. Schon die ersten 80 Minuten von annähernd acht Stunden Streamingentertainment strotzen derart vor Handlungswendungen, dass jedes überflüssige Wort für Spannungsabfall sorgen könnte. Daher nur so viel: Zwischendurch wird Kate monatelang entführt, was irgendwie mit Jeanette (Chiara Aurelia) zu tun haben könnte, am Ende aber praktisch alle Bewohnerinnen und Bewohner einer texanischen Kleinstadt von Kates elitärer Mutter Joyce bis hin zu Jeanettes nerdigem Kumpel Vincent zu betreffen scheint.

Psychosoziales Durcheinander

Das wird schon in Folge zwei deutlich, als ( – Spannungsfanatiker bitte die Zeile überspringen! – ) Kate wieder auftaucht und damit allerorten für ein psychosoziales Durcheinander sorgt, was wiederum auf drei Zeitachsen vorher, währenddessen und nachher verhandelt wird. Die Parallelität der Ereignisse geht gelegentlich so weit, dass sich drei Szenen verschiedener Tage in ein und derselben Kulisse abspielen. Komplex, wie gesagt. Alle Komplexität ist aber schon deshalb ungemein originell, weil die Generationen X bis Y dabei ins frühere Zeichensystem aus Modems und Flanellhemden, Tastentelefon und Nirvana eintauchen. Während die revolutionären Achtziger langsam mal wirklich auserzählt sind, bieten die hedonistischen Neunziger noch reichlich Stoff für Nostalgie und Sehnsucht.

Doch darüber hinaus ist „Cruel Summer“ zum Glück weder Kostümfest noch Psychothriller allein. Schließlich wütet in jedem der verworrenen Handlungsstränge das unkontrollierbare Chaos der Pubertät, dem Showrunner Royal 2004 in seinem Theaterstück „Dog Sees God“ ein Denkmal setzte, als er die netten Peanuts zur Bande drogen-, sex-, gewaltsüchtiger Teenies pervertierte. Um deren Hormongewitter zu beschreiben, ist die Gleichzeitigkeit verschiedener Jahreszahlen also fast schon brillant – und macht dieses Prime-Original trotz der durchgehenden Jugendperspektive für alle Altersstufen sehenswert.