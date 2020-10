Thilo Mischke in ProSieben-Armutsspezial: „Scham ist das größte Problem“

Anzeige

Anzeige

Der TV-Sender ProSieben hat am Montagabend ein großes Problem in Deutschland thematisiert: In der Show „Von Armut bedroht“ trifft Journalist Thilo Mischke fünf Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Da ist der junge Arton mit niedrigem Bildungsabschluss, dessen Eltern aus dem Kosovo geflüchtet sind oder Monique, die sich mit mehren Jobs ihr Geld verdienen muss. Das große Problem sei laut Mischke die Scham, die mit Armut einhergeht.

„Aufhören nach unten zu treten“

Am Ende der Dokumentation appelliert er an die Gesellschaft: „Um diese Scham in Deutschland zu überwinden, müssen wir alle aufhören nach unten zu treten und nach unten zu gucken. Wir müssen aufhören zu glauben, dass Armut etwa Lustiges ist, was man sich im Fernsehen angucken kann.“ Menschen, die Geld haben, sollen sich einsetzen, fordert der Journalist. So sei das bedingungslose Grundeinkommen möglicherweise ein Lösungsansatz. Wie ProSieben vor der Ausstrahlung mitteilte, ist der gebürtige Ost-Berliner selbst in einfachen Verhältnissen aufgewachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Schon vor einer Woche befasste Mischke sich in einer Spezialsendung mit einem ernsten Thema: In der mehrstündigen Dokumentation „Rechts. Deutsch. Radikal." ging der Journalist der neuen Rechten auf den Grund.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Das Spezial erreichte 1,69 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 5,6 Prozent bedeutete. Die Sendung führte dazu, dass die AfD-Fraktion im Bundestag ihrem früheren Pressesprecher Christian Lüth fristlos kündigte. Ihm werden menschenverachtende Äußerungen über Migranten zugeschrieben.