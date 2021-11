Twitter-Aktion #allesindenArm: Gut gemeint, aber ...

Anzeige

Hannover. Was haben Smudo, Igor Levit und Melanie Brinkmann gemeinsam? Sie alle haben sich gegen Corona impfen lassen. Ach, das überrascht Sie gar nicht? Dann ist das vielleicht schon das erste Problem der Twitter-Kampagne #allesindenArm.

Angesichts enormer Infektionszahlen und hoher Belegung der Intensivbetten rufen seit dem Wochenende zahlreiche Prominente, darunter Musiker, Ärzte, Netzpromis, Wissenschaftler und Politiker, auf Twitter zum Impfen auf. Die Posts sind dabei immer gleich aufgebaut: Sie beginnen mit einer Vorstellung der eigenen Person, der Lebenssituation und der Erklärung, dass man sich selbst impfen lassen habe, weil das solidarisch ist.

Überraschungsaktivisten sind nicht dabei - es sind eher die üblichen Verdächtigen, die seit Beginn der Pandemie immer wieder für das eine oder das andere kämpfen, mal Lockerungen, mal härte Maßnahmen fordern. Große Volksschauspieler, Influencer oder Fußballstars fehlen völlig.

„Ihr Affen“

Virologin Brinkmann schreibt etwa: „Hi. Ich heiße Melanie Brinkmann, bin Wissenschaftlerin, Virologin, und Mutter von drei Kindern. Ich bin geimpft. Wissenschaft und Solidarität sind der Weg aus der Pandemie. Deshalb: Lasst Euch impfen! #allesindenArm“

Rapper Smudo schreibt: „Hallo. Ich bin Smudo, 53 und Unterhaltungskünstler. Ich habe mir schon krasseres Zeug als dieses Biontech reingepfiffen. Nichts davon hat geschadet. #allesindenarm“.

Und Komiker Torsten Sträter textet: „Hallo, ich bin Torsten Sträter. Komiker. Ich bin geimpft. Drei Mal. Und ich hab ne Nadel-Phobie, ihr Affen.“

Abgrenzung statt Mobilisierung

Verbunden mit dem Hashtag #allesindenArm wird klar, warum die Posts so klingen wie sie klingen: Sie sind - bewusst oder unbewusst - eine Persiflage auf die Aktion #allesdichtmachen und deren Nachfolger #allesaufdentisch, mit denen prominente Schauspielerinnen und Schauspieler die Corona-Einschränkungen kritisiert hatten. Auch damals hatten sich Akteure wie Jan Josef Liefers oder Volker Bruch in Videoclips zunächst vorgestellt und dann die Corona-Maßnahmen veralbert.

Womit wir beim zweiten, dritten und vielleicht sogar vierten Problem dieser Kampagne wären.

#allesindenArm ist vielleicht gut gemeint, wirkt aber nicht wie eine Aktion zur Mobilisierung Ungeimpfter - sondern wie eine Kampagne zur Abgrenzung.

Sind alle Ungeimpften dumm?

Die Überheblichkeit, die aus vielen der Posts herausklingt, bringt vielleicht Applaus von Gleichgesinnten - aber garantiert keinen Impfskeptiker zur Spritze. Würde man es wirklich erst meinen, wäre #allesindenArm nicht als Parodie angelegt. Und man würde Ungeimpfte auch nicht als „Affen“ bezeichnen oder sie für doof erklären. Man würde versuchen, sie ins Boot zu holen.

Ein Teilnehmer beispielsweise twittert: „ES IST SCHEISSEGAL, WAS ICH ARBEITE - ICH KANN DENKEN - ALSO BIN ICH GEIMPFT. #allesindenarm“. Klar, wer sich impfen lässt, ist schlau, wer es nicht tut, kann nicht denken. Andere Teilnehmer beschimpfen Ungeimpfte in ihrem „Überzeugungstweet“ unmittelbar als „Querdenker“.

Ein Satz wird in jedem zweiten Tweet immer wieder wiederholt, als wäre er von einem Spambot geschrieben: „Wissenschaft und Solidarität sind der Weg aus der Pandemie.“ Weil jeder Ungeimpfte per se unsolidarisch und wissenschaftsfeindlich handelt? Gut, das mag in vielen Fällen sogar so sein - aber will man mit dieser unterschwelligen Attacke wirklich Ungeimpfte überzeugen?

#impfteuchinsKnie

Wenn man sich die Reaktionen auf Twitter anschaut, scheint das jedenfalls nicht so zu sein. Hier hat sich längst eine Gegenbewegung breitgemacht: Unter #impfteuchinsKnie verbreiteten Corona-Leugner und Impfgegner seither Verschwörungstheorien und zahlreiche Falschmeldungen zu Impfstoffen. Sie fassen die Akteure von #allesindenArm selbstverständlich als ihre Gegner auf - die benehmen sich ja auch so.

Andere wiederum, etwa der #allesdichtmachen-Initiator Dietrich Brüggemann, veralbern die Aktion: „Moin. Ich bin Dietrich Brüggemann, Autor und Regisseur. Ich bin elfmal geimpft. Dogmatismus, Massenhysterie und Herumtrampeln auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind der Weg aus der Pandemie. Deswegen: Weiter so!“

Das Ende vom Lied: Die Fronten sind verhärteter als ohnehin schon. #allegegenalle sozusagen.

Es geht auch ohne Überheblichkeit

Posts werden in die jeweils eigenen Wohlfühlblasen geschossen - man nennt das auch „preaching to the converted“. Wer nicht der gleichen Meinung ist, wird hingegen weggeblockt. Der Account „Volksverpetzer“ (260.000 Follower) beispielsweise riet in einem Post am Sonntag zu genau diesem Mittel: „Bei #allesindenArm mitmachen und die extremistische Impfgegner-Propaganda überschallen. Pro-Tipp: Blockt konsequent immer und überall Nazis und Querdenker. Diese Leute zerstören mit Absicht unsere Freiheit und Demokratie. Sollen sie einsam in ihrer Fake-Blase versauern.“ Überzeugungsarbeit, mit der man Impfskeptiker erreicht, sieht anders aus.

Wenn man sich auf so eine Kampagne einlässt, dann könnte man wenigstens für einen Moment die eigene Überheblichkeit hinten anstellen. Einige Akteure haben das geschafft und durchaus sachliche, aufklärende Tweets geschrieben - beispielsweise die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD).

„Hallo, ich bin Manuela Schwesig, vollständig geimpft. Vor zwei Jahren bin ich schwer an Krebs erkrankt und konnte nur Dank guter medizinischer Versorgung überleben. Ich möchte, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet und weiter allen Menschen helfen kann. #allesindenArm“, schrieb Schwesig am Sonntag.

Kaum jemand nutzt Twitter

Ansonsten könnte man sich die Frage stellen, ob derartige Kampagnen auf Twitter überhaupt etwas bringen. Wir sprechen hier von einer Plattform, die laut einer ARD/ZDF-Onlinestudie gerade mal von zwei Prozent der deutsche Bevölkerung täglich genutzt wird. (Zum Vergleich: Instagram nutzen täglich rund 13 Prozent, dort sind am Montagvormittag gerade mal 148 Posts zum Hashtag #allesindenArm zu finden - die wenigsten von Prominenten).

Mit einem lapidaren Tweet samt Hashtag beruhigt man als Prominenter vielleicht sein Gewissen und stellt sich noch mal demonstrativ auf die „richtige Seite“ - man macht es sich damit aber auch ziemlich einfach.

Was tun?

Doch was tun? Die Energie, die man in Tweets steckt, könnte man beispielsweise dort anwenden, wo es wirklich nötig ist. Im Umfeld eines jeden dürfte es irgendwo jemanden geben, der noch immer mit dem Impfen fremdelt, vielleicht aber noch nicht gänzlich verloren ist. Jemand, der von dem ganzen Getwitter gar nichts mitbekommt, der kein Querdenker ist, aber Bedenken hat. Es wäre ein Ansatz, mit diesem Menschen ins Gespräch zu kommen und zu versuchen, ihn zu überzeugen.

Wenn das alles nichts hilft, dann wird der Druck, den die Politik gerade signalisiert, viele ohnehin zum Umdenken bewegen. In Österreich führte die strenge 2G-Regel am Wochenende zu langen Schlangen vor dem Impfzentren. Und auch in Deutschland wird Impfstationen seit einigen Tagen regelrecht „die Bude eingerannt“, wie etwa ein Impfkoordinator aus Sachsen-Anhalt berichtet.

Wenn es um die eigene Freiheit geht, ist die Impf-Skepsis dann wohl doch nicht so groß wie bisher angenommen. Da kann man sich überhebliche Twitter-Kampagnen auch gleich sparen.