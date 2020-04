“Promis unter Palmen”: Wiedersehensshow findet ohne Gewinner Bastian Yotta statt

Anzeige

München. Mehr als drei Millionen Zuschauer schalteten am Mittwochabend das Finale von “Promis unter Palmen” (Sat.1) ein. Kein Wunder also, dass der Münchener Privatsender nun spontan für kommenden Mittwoch eine Wiedersehensshow ins Programm nimmt. Um 22.20 Uhr läuft “Promis unter Palmen - Die große Aussprache”. Allerdings ohne den umstrittenen Gewinner Bastian Yotta, wie Sat.1 auf Twitter verkündet.

„Sat.1 distanziert sich grundsätzlich von allen gewaltverherrlichenden und sexistischen Aussagen. Weitere Produktionen mit Bastian Yotta sind nicht geplant“, wird eine Sendersprecherin von “Bild” zitiert. Ob es tatsächlich daran liegt, dass Yotta in der jüngsten Zeit mit frauen- und tierfeindlichen Videos sowie seinen mutmaßlichen Mobbing-Aktionen in der Show aufgefallen ist, ist unklar. Denn die Wiedersehensshow wird in Köln aufgezeichnet. Yotta lebt aber bekanntlich in Los Angeles und darf Amerika wegen der Corona-Beschränkungen ohnehin nicht verlassen. Diese Restriktionen betreffen übrigens auch einen weiteren Teilnehmer der Show: Ronald Schill. Der wird ebenso bei der großen Aussprache fehlen, weil er in Brasilien lebt.

Die restlichen acht Teilnehmer wie Matthias Mangiapane, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack, Désirée Nick, Claudia Obert, Eva Benetatou und Ennesto Monte werden hingegen nach Köln reisen und bei der Wiedersehensshow dabei sein.

