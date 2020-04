“Promis unter Palmen”: So reagieren die Zuschauer auf Folge 4

Anzeige

Anzeige

“Die Monika hat Sommerpause” – wer am Mittwochabend die vierte Folge der Trash-Show “Promis unter Palmen” gesehen hat, weiß, was es mit diesem Satz auf sich hat. Denn Ronald Schill aka “Richter Gnadenlos” lief in der aktuellen Episode der Sat.1-Show zur Höchstform auf – zumindest mit Blick auf seine intimen Gelüste.

Bereits in der vergangenen Folge fiel der ehemalige Politiker mit anzüglichen Sprüchen auf – und das alles andere als positiv. Und so sollte es auch in der neuen Woche weitergehen – sehr zur Freude, und vielleicht auch zum Leid, des ein oder anderen Twitter-Nutzers.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sat1

Stoppt das.

Keiner will schill und obert über Sex reden hören.#PromisunterPalmen — TrashTvTalk (@TrashTvTalk1) April 15, 2020

Vor allem der Sex-Talk zwischen Ronald Schill und Claudia Obert zu Beginn der Folge sorgte für jede Menge Tweets:

Wer wünscht es sich nicht, mit seinem Ex und zwei alten Säcken in einem Bett zu liegen und Sexgeschichten auszutauschen 😂#PromisunterPalmen pic.twitter.com/3VY4pVgFJl — Karla McPep (@KMcpep) April 15, 2020

Aber auch die Challenge, bei der Fragen auf Grundschulniveau beantwortet werden mussten, sorgten für jede Menge Zündstoff in der Community:

Anzeige

Tobi hat schon die Schule gemieden bevor Angela Merkel es angeordnet hat. Echter Influencer #PromisunterPalmen — Stubenhocker Steffi (@intrashted) April 15, 2020

Wie Yotta sich was darauf einbildet, die Kinder Scherzfragen gewusst zu haben. #PromisunterPalmen — don't panic_berlin (@dontpanicBerlin) April 15, 2020

Anzeige

Apropos Zündstoff: den gab es auch zwischen Bastian Yotta und Claudia Obert …

Hasse Mobbing und Ausgrenzung und möchte Claudi in den Arm nehmen. 😡🥺 #PromisunterPalmen — Robin 🦦 (@dasnutellatoast) April 15, 2020

… woraufhin sich Claudia erst einmal einen Drink genehmigen musste.

„Womit fängt der Tag an und die Nacht auf?“



Claudia: Champagner!#PromisunterPalmen pic.twitter.com/s3dD79XFWO — lrstrash (@lrstrash) April 15, 2020

Sehr zum Ärger ihres Coaches aka Basti Yotta:

Würde es GENAU SO machen, wenn ich mit Yotta in einem Haus leben müsste #PromisUnterPalmen pic.twitter.com/I5J5k7yZ5v — Hood~Mona~Lisa (@_KSebastian) April 15, 2020

Anzeige

Und wie bereits in der vergangenen Woche zeichnete sich ein deutlicher Trend ab: Claudia Obert trinkt, streitet und diskutiert sich geradewegs in die Herzen der Zuschauer. Der Appell: Claudia muss bleiben!

Wenn Claudia fliegt/ geht dann guck ich das nie wieder @sat1 #PromisUnterPalmen !! — Fynn ⚡️ (@PopFactNews) April 15, 2020

Bei der Exit-Zeremonie traf es dann – vermutlich nicht zur Verwunderung der Zuschauer – Ronald Schill. Eine letzte Umarmung sollte es natürlich geben – diese empfand ausgerechnet Bastian Yotta als “real”. Doch aller Realness zum Trotz hieß es dann: Bye, bye, Ronald!

Richter Gnadenlos musste die Villa zwar verlassen, doch so viel ist sicher: Catfight, Lästereien und die ein oder andere geköpfte Sektflasche wird es auch in der kommenden Folge von “Promis unter Palmen” zu sehen geben.

RND/liz