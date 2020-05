“Promis unter Palmen”: Die verrückte Show der Désirée Nick

Anzeige

Sie bezeichnet sich als Grande Dame und Lady - doch als solche pöbelte und beleidigte sich Désirée Nick durch die Aussprache von “Promis unter Palmen” auf Sat.1. Eine Woche nach der Ausstrahlung der ersten Staffel setzte “La Nick” zum großen Rundumschlag an (mit Spickzettel unter der Handtasche!) - und traf dort mehrfach deutlich unter die Gürtellinie. Es wirkte fast sympathisch, als Mobberin Carina Spack anprangerte, dass Nick ihr Mobbing vorwerfe, und sie als “billiges Flittchen, das sich erst zur Schlampe hocharbeiten müsse” bezeichnete. Spacks Konter: “Es ist kein Talent, jemanden zu beleidigen.”

120 Minuten Sendezeit, davon 121 Minuten von Desiree Nick #PromisunterPalmen — Mr. GioGioIT (@MrGioGio77) May 6, 2020

Wie viele Seiten hat das Skript von Désirée Nick noch? #PromisunterPalmen — anredo (@anredo) May 6, 2020

Die Wissenschaft steht vor etwas Unglaublichem: Aufmerksameit wird bald in "DesireeNick" gemessen.



Ist ein Mensch so aufmerksamkeitssuchend, hat er beispielsweise auf der Skala 10 "DesireeNicks".#PromisunterPalmen — Jonas (@trash_nordlicht) May 6, 2020

Ohnehin wurde die Aussprache zur absoluten Show von Désirée Nick. Sie unterbrach andere, beantwortete quasi Fragen für jeden und quatschte permanent. So dolle, dass Claudia Obert einmal die Sendung fluchtartig verließ - “Ich muss auf Toilette, sagt Bescheid, wenn die fertig ist", sagte sie dazu - und auch mehrfach gegen Nick anschrie. Sat.1 hingegen drehte den Frauen irgendwann einfach den Ton ab. Vielleicht auch besser, denn dass Obert “innerlich hohl” sei und “kein Hirn” habe, war nur die nächste Beleidigung der angeblichen Dame - die sich auch noch darüber echauffierte, dass Obert ihr 2000-Euro-Etui-Kleid nicht gelobt habe (eine Ehrverletzung!).

Claudia hat nicht genügend Alkohol um das ganze zu ertragen. Verständlich #PromisunterPalmen pic.twitter.com/sAaQ0WZ14H — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) May 6, 2020

Ich, wie ich um 23:30Uhr einer Gruppe Erwachsene dabei zuschaue wie sie sich gegenseitig anbrüllen und beleidigen#PromisunterPalmen pic.twitter.com/q7h20SN8PZ — Marvin (@maarveo) May 6, 2020

Fast hämisch wirkt es da, dass Sat.1-Moderator Jochen Schopp etwas von Respekt erzählt. Aus Respektlosigkeit seitens des Gewinners Bastian Yotta, der durch frauenfeindliche Videos auf sich aufmerksam machte, nämlich habe Sat.1 entschieden, ihn nicht mit in die Aussprache-Sendung zu nehmen. Und immerhin das schien der Wahrheit zu entsprechen: Denn während es zunächst hieß, ähnlich wie Yotta sei Ronald Schill nicht bei der Aussprache dabei, weil beide wegen Corona in Nord-, beziehungsweise Südamerika festsitzen würden, war letzterer während der gesamten Sendung via Videoschalte anwesend.

Der kleine Jochen möchte aus der Show abgeholt werden, die inzwischen Desiree Nick moderiert #PromisunterPalmen pic.twitter.com/3ndEVPhcaX — Diane (@Yliva) May 6, 2020

Frage: weis jemand wer von den beiden heute Abend Moderator ist? #PromisunterPalmen pic.twitter.com/RFLhAlgdLt — Chubby Kerstin🏳️‍🌈 (@ChubbyKerstin) May 6, 2020

Zurück zur Nick: Wenn denn mal jemand sonst zu Wort kam, versuchte man sich im Ansatz an der Aufarbeitung der Vorkommnisse in der Villa. Janine Pink entschuldigte sich bei ihrem Ex Tobias Wegener für die Aussage, Sexspielzeug sei besser im Bett als er. Carina Spack entschuldigte sich bei Claudia Obert für das Mobbing (trotz Zitat Matthias Mangiapane: “Wo hat die Carina dich denn gemobbt?”) und gab an, über sich selbst erschrocken gewesen zu sein. Und Ennesto Monté nahm Spack, die ob der Anfeindungen von Frau Nick weinte, in Schutz. So etwas wollte er nicht unwidersprochen stehen lassen, sagte er.

Ist Jochen Schropp klar, dass er die Sendezeit von Desirees Monologen auch dafür nutzen könnte, ENDLICH das ekelhafte Mobbing von Carina, Matthias und Co. zu verurteilen? #PromisunterPalmen — Dennis (@dennisderdoedel) May 6, 2020

#PromisunterPalmen bitte, beleidigt doch mal einer die Nick, so wie sie austeilt. — dolf rotgolf (@DolfRotgolf) May 6, 2020

Die Nick hingegen, die sich selbst gerne mal als "die Achse des Bösen " bezeichnete und das Thema immer wieder auf sich lenkte, konnte das nicht so ganz verstehen. Immerhin sei alles erst so richtig eskaliert, als sie bereits aus der Show gewählt worden war. Nun ja, da vergaß sie wohl, dass sie schon während ihrer Zeit in der Villa in Thailand handgreiflich gegenüber Claudia Obert wurde, ihre Sachen durchwühlte und ihren Koffer die Treppe runter geworden hatte. Damals rechtfertigte sie es so: Obert wäre zu dumm, um verbale Konfrontation zu verstehen, da müsse man eben körperlich werden.

Augen verdrehen gilt als provozieren? 🤨 #PromisunterPalmen — Angelo (@Skywobi) May 6, 2020

Claudia ist genervt von Matschepampe, so wie wir alle.#PromisunterPalmen — Sarah von Books on Fire (@BooksonFire_DE) May 6, 2020

Matthias ist so von sich überzeugt, .... und eigentlich ist er ganz unbedeutend und nichtssagend #Promisunterpalmen — Goldfischli bleibt im Glas (@PippiLotto23) May 6, 2020

Und irgendwie versteht man dann am Ende doch, was Claudia Obert am Anfang der Sendung schon sagte: Dass sie auf der Straße permanent angesprochen werde, dass jeder das Gefühl habe, sie brauche Liebe und müsse geknuddelt werden. Denn auch wenn sie gerne gezielt Spitzen setzte, in dieser verrückten Palmen-Promi-Welt wirkte sie doch irgendwie - neben Tobi, dem man nicht wirklich zutraut, zu wissen, was das ist, am wenigsten berechnend.

RND/msk