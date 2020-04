Anzeige

Das Prinzip der Sat.1-Sendung “Promis unter Palmen” ist leicht erklärt: Prominente Kandidaten werden in eine Luxusvilla gesteckt und müssen in verschiedenen Spielen regelmäßig um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Am Ende nimmt der Gewinner 100.000 Euro mit nach Hause.

Das eigentliche Geheimrezept der Sendung ist jedoch das übliche Streitpotential der Kandidaten. Mit Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick, Reality-TV-Teilnehmer Matthias Mangiapane und Unternehmer Bastian Yotta hat Sat.1 da die passenden Kandidaten ausgewählt. Von Tag Eins an hetzen Nick und Mangiapane gegen Boutique-Besitzerin Claudia Obert, die in den ersten Folgen als mutmaßlich alkoholisiert dargestellt wird und keiner Konfrontation aus dem Weg geht.

Mobbing gegen Claudia Obert läuft aus dem Ruder

In der fünften Folge eskalieren dann die Beleidigungen der anderen Kandidaten gegenüber Claudia Obert, besonders Bastian Yotta, Ex-Bachelor-Kandidatin Carina Spack und Reality-TV-Teilnehmerin Janine Pink beschimpfen die 58-Jährige auf ziemlich üble Art und Weise, Sat.1 zeigt alles. Die Unternehmerin verlässt daraufhin die Sendung.

Viele Zuschauer äußern sich entsetzt bei Twitter und kritisierten den Sender für die Ausstrahlung: “Ihr solltet euch förmlich entschuldigen, dass ihr da nicht eingeschritten seid”, schreibt eine Nutzerin.

Ihr solltet euch förmlich entschuldigen, dass ihr da nicht eingeschritten seid. — Yanet (@Yanet_d) April 22, 2020

“Schämt euch. Das ist wirklich das allerletzte, was ihr Claudia da zugemutet habt, ohne einzugreifen”, schreibt ein anderer.

Schämt euch ‼️Das ist wirklich das aller letzte was ihr Claudia da zugemutet habt ohne einzugreifen 🤦🏼‍♂️Ich hoffe das keiner mehr von diesen scheiss Haufen bis auf Tobi und Claudia eine Plattform bei euch bekommen‼️Wie kann man Mobbing nur so öffentlich ins Tv stellen 🤦🏼‍♂️ — Over9000 (@Over9000AMK) April 22, 2020

Eine Sat.1-Sprecherin äußerte sich am Donnerstag gegenüber “Bild” zu den Vorwürfen: „Während der gesamten Produktion in Thailand waren Betreuer und Psychologen vor Ort, die zu jeder Zeit von den Protagonisten kontaktiert werden konnten. [...] Wir schreiben den Promis nicht vor, wie sie sich als erwachsene Menschen zu verhalten haben. Wichtig ist: Kein Teilnehmer ist zu Schaden gekommen, die Sicherheit am Set war stets gewährleistet. Alle fertigen Sendungen sind außerdem vom Jugendschutz abgenommen worden.“

Claudia Obert spricht über bipolare Störung

Im Sat.1-Frühstücksfernsehen äußert sich die 58-jährige Obert am Donnerstag recht gelassen zu den Ereignissen bei “Promis unter Palmen”: “Es war super. Ich meine, die haben sich gefetzt um nichts und ich habe jetzt den Zuspruch und die Sympathie und ich liebe es. Es hätte nicht besser sein können.” Dennoch habe sie sich “noch nie so einsam gefühlt, wie bei Promis unter Palmen”.

In einem Interview mit “Bunte” hatte Claudia Obert zuletzt erstmals über ihre psychische Erkrankung gesprochen und erklärte, dass ihre Stimmungsschwankungen “genetisch bedingt” seien. “Ich habe deswegen viel Gezerre mit mir selbst. Ich muss darauf achten, dass ich viel menschliche Kontakte habe und nicht vereinsame oder unteremotionalisiert bin.” Derzeit gehe es der Unternehmerin aber sehr gut und sie sei durch Medikamente und Therapie gut eingestellt.

RND/al