“Promis unter Palmen”: Bastian Yotta gewinnt 100.000 Euro

Er erhält 100.000 Euro Siegprämie und die “Goldene Kokosnuss”: Bastian Yotta hat die erste Staffel des Sat.1-Trash-Formats “Promis unter Palmen” gewonnen. “Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, viele Emotionen”, sagte er nach seinem Sieg. Er schwadronierte darüber, Fernsehgeschichte geschrieben zu haben.

Im Finale mussten die Kandidaten verschiedene Aufgaben am Strand von Thailand lösen, in denen sie sich Zahlenkombinationen merken und Rechenaufgaben lösen mussten. Bastian Yotta erledigte die Aufgabe in 34 Minuten und 31 Sekunden und war damit mehr als eine viertel Stunde schneller als der Zweitplatzierte.

Publikumsliebling Tobias Wegener kann Finalaufgabe nicht lösen

Auf dem zweiten Platz landete Matthias Mangiapane, Dritte wurde Janine Pink mit 55 Minuten und 20 Sekunden. “Ich war das einzige Mädel im Finale und bin Dritte geworden, das ist ja auch was”, sagte sie nach ihrem Ausscheiden. “Für mich war es mega, dass ich mitmachen durfte, in der allerersten Staffel in der riesengeilen Villa.” Sie könnte direkt noch eine Woche hier bleiben – “allerdings ohne Spiele”.

Abgeschieden auf dem vierten Platz landete Tobias Wegener, der sich in den vergangenen Wochen durch seine Unaufgeregtheit und Empathie zum Publikumsliebling gemausert hat. Doch das letzte Spiel kam dem Mann mit dem nicht ganz so guten Gedächtnis nicht zugute: Er schaffte es in 60 Minuten nur vier der fünf Schlösser zu öffnen. ″Ich bin sauer und enttäuscht von mir selbst", sagte er. Es sei aber eine wunderschöne Zeit gewesen. “Ich habe tolle Leute kennengelernt und mich auch selbst nochmal neu kennengelernt.”

Sexismus und Mobbing: Yotta, Mangiapane und Spack in der Kritik

Der Sieg von Yotta bleibt nicht ohne Kritik. “Promis unter Palmen” war zwar bereits vor dem jüngsten Skandal um den selbst ernannten Motivationscoach abgedreht, dennoch forderten einige Zuschauer von Sat.1, weder Yotta noch die zuvor ausgeschiedene Carina Spack – aufgrund ihrer Mobbingattacken gegen Claudia Obert – zum Sieger zu küren. Yotta war durch ein frauenverachtendes Video in die Kritik geraten – auch eine Anzeige wurde deshalb gegen ihn erstattet. Schon zuvor hatten einige Zuschauer deshalb erwähnt, dass es keinen würdigen Sieger der Show geben könne.

Immerhin – nicht nur die Zuschauer finden Yottas Verhalten inakzeptabel. Sat.1 verteidigte auf Twitter zwar den Sieg – Yotta habe sich sportlich fair durchgesetzt –, erwähnt aber im Sieges-Tweet, dass keine weitere Zusammenarbeit geplant sei.

Bastian Yotta hat sich im Finale sportlich fair bei #PromisunterPalmen durchgesetzt und damit #PromisunterPalmen gewonnen.

Es ist keine weitere Zusammenarbeit mit Bastian Yotta geplant. — SAT.1 (@sat1) April 29, 2020

Also ganz ehrlich. Jemand der frauenverachtend und systematisch mobbt, verdient bei #PromisunterPalmen 100.000 €. Wow, Respekt! Wie kann man so etwas tolerieren. Das war's mit @sat1 — Dax-chan (@Daxhenni) April 29, 2020

Was soll ich mich aufregen? 🤷‍♀️

Die größte A....🎻 hat gewonnen. So ist das Leben 🤷‍♀️

(Insgeheim platze ich natürlich vor Wut) 😉



Und trotzdem ... es/er ist nicht wirklich wichtig 😉#PromisunterPalmen — Neelixe (🏡)🥀🐈🐾💔 (@petraneelix) April 29, 2020

Möchte Carina, Matthias und Yotta bitte NIE wieder im Fernsehen sehen müssen. #PromisunterPalmen — Robbie unter Palmen (@dasnutellat0ast) April 29, 2020

Kann man eigentlich nur hoffen, dass @sat1 heute mit weniger Einschaltquoten bestraft wurde. #PromisunterPalmen — Mademoiselle_Trash_TV (@mlle_trashtv) April 29, 2020

RND/msk