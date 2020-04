“Promis unter Palmen” auf Twitter: Voll wie eine Regentonne

Anzeige

Trash-TV-Liebhaber haben eine neue Lieblingssendung: Mittwochs auf Sat.1, da läuft “Promis unter Palmen” - und ist nicht zu Unrecht der Star unter den Trash-Formaten. Das liegt an der Kandidatenauswahl, an den Kandidaten, an Sat.1 und an Claudia Obert. Claudia wer? Ja, die Obert gilt als Millionärin, macht was mit Mode. Und ist dem Alkohol, sagen wir es mal so, nicht ganz abgeneigt.

"Das Wasser ist trüb, die Luft ist rein, Claudia muss ertrunken sein." Humor a la #Schill #PromisunterPalmen — SAT.1 (@sat1) April 8, 2020

"Hat schon jemals eine große Geschichte angefangen mit 'Wir tranken einen Tee?' Ja, vielleicht..."



😂😂😂#PromisunterPalmen pic.twitter.com/KqKNS62QS3 — Luzia Sonnenschein (@Sabberlatsch) April 8, 2020

"Die Brille nimmt n bisschen die Dummheit ausm Gesicht." Den muss ich mir auch merken :D #promisunterpalmen — Der_Sandro (@cosmic303) April 8, 2020

Für dieses ausgiebige Trinkverhalten wird Claudia Obert im Haus gemobbt, bei Twitter hingegen gefeiert. Die Community ist sich einig: Claudia ist der Star, darf auf keinen Fall rausfliegen - und muss nächstes Jahr ins Dschungelcamp. Auf Twitter schaffte es Claudia vorübergehend sogar auf Rang 2 der Deutschland Trends.

Für ihren Erzfeind und Läster-Gott Matthias Mangiapane wäre das immerhin ein Karriereschritt, denn die Obert, die hat ja nichts erreicht, während er, von Null auf Gleich, ins Dschungelcamp einziehen durfte. Aufgrund seiner Lästereien, Tiraden und des Dramas ist der Mangiapane mit dem Zahnarztlächeln nicht allzu beliebt im Netz. Auch seine perfekten Deutschkenntnisse helfen da nicht weiter.

Kann Claudia bitte nächstes Jahr ins Dschungelcamp ziehen? #PromisunterPalmen — niconz🌙 (@nikkithenugget) April 8, 2020

Wait wait wait... Dschungelcamp ist Karriere?! #PromisunterPalmen — Molls | Katja 💚🐍📚 (@rabenfrau) April 8, 2020

"...dann muss sie deutsch lernen, wenn das daran liegen tut"



Treffer, versenkt. #promisunterpalmen — Fermate_ (@fermate_) April 8, 2020

Idee für ein Trinkspiel:



Jedes Mal, wenn Matthias "tut" sagt.

Und ich glaube man kotzt nicht wegen des Alkohols. #promisunterpalmen https://t.co/5GcbpGcaar — Johannes (@JohannesBln) April 8, 2020

Das nächste Drama so:

Claudia: *atmet*

Matthias: UND SCHAU SIE DIR AN WIE SIE ATMET WIE EINE HEXE #PromisunterPalmen — antonia (@champagnetoneyx) April 8, 2020

Ronald Richter Gnadenlos Schill hat da eine eher gespaltenes Verhältnis zu Claudia, Matthias und dem ganzen da im Haus. Er würde Claudia Obert zur Strafe für ihren Regelbruch zwar gerne auspeitschen, animiert sie am Abend aber dann doch dazu, noch einmal zu einem Gläschen zu greifen - mit Hilfe von Desiree Nick, die gleich auch noch den Tisch ableckt, anzügliche und rassistische Kommentare von sich gibt. Ja, bei diesem Umgang wirkt dann selbst Ronald Schill irgendwie sympathisch.

Ronald Schill wurde eindeutig in Vertretung für die Twitter Community da reingesetzt.#PromisunterPalmen — fernfunker 🚷 (@fernfunker) April 8, 2020

Wenn Ronald Schill der normalste und sympatischte von der Truppe ist, spricht das für sich. #PromisunterPalmen — 52-Hertz Wal 🏳️‍🌈😷 (@52hertzwal) April 8, 2020

Viel Lob gibt es indes erneut für Sat.1. Denn das muss auch mal hervorgehoben werden: Die Idee zu “Promis unter Palmen” ist simpel und ein Mix aus anderen Formaten wie “Promi Big Brother” und “Bachelor in Paradise”. Doch Sat.1 hat es geschafft, dass die Sendung trendet. Weil nicht nur die Kandidaten-Auswahl großartig ist - sondern auch das Produktionsteam sein bestes tut. Off-Kommentare, die sich in “Bauer sucht Frau”-Manier an Alliterationen abmühen - schmierige Schwimmflügel lassen grüßen - kommen mit der perfekten musikalischen Untermalung und guten Beschreibungen daher.

Du hast es offiziell geschafft, wenn selbst @sat1 nichts mehr zu dir einfällt und zu deinem Namen einfach nur „Prost“ schreibt. Respekt, Claudia Obert. #PromisunterPalmen pic.twitter.com/f797RwxzxS — anredo (@anredo) April 8, 2020

Erst „Neverending Story“, jetzt gleich direkt die Intromusik von Stranger Things. Ihr spielt mit meinen Gefühlen, SAT1! 😢#promisunterpalmen — UnterPalmen-Hannes 🏝 (@hannesglotzt) April 8, 2020

Selten einen derartig perfekten TV Moment als die Tirade von Matthias gerade, die musikalische Untermalung 😍 Bravo Sat.1, bravo #PromisunterPalmen — max (@Blitzableiter) April 8, 2020

