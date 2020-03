“Promis unter Palmen” 2020: Start, Sendetermine, Kandidaten

Anzeige

Unterföhring. “Für Geld machen sie (fast) alles”, sagt Sat.1 über die zehn Kandidaten, die ab März in der neuen Reality-Show des Senders zu sehen sein werden. In “Promis unter Palmen” ziehen zehn “besonders extrovertierte” von ihnen in eine Luxusvilla in Thailand und messen sich in verschiedenen Aufgaben. Wie bei “Promi Big Brother” immer mit dabei: Kameras, die das Geschehen in der Villa 24 Stunden am Tag verfolgen.

Welche Promis als Kandidaten nach Thailand fliegen und alles weitere zur neuen Sat.1-Show verraten wir hier.

“Promis unter Palmen” auf Sat.1: Start und Sendetermine 2020

Der Start von “Promis unter Palmen” auf Sat.1 ist am 25. März 2020. Sendebeginn ist um 20.15 Uhr. Die weiteren Folgen der Sendung gibt es wöchentlich, immer am Mittwochabend um 20.15 Uhr.

Das sind die Sendetermine von “Promis unter Palmen” 2020 auf Sat.1:

Folge 1: Mittwoch, 25.03.2020, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 01.04.2020, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 08.04.2020, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 15.04.2020, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 22.04.2020, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 29.04.2020, 20.15 Uhr

“Promis unter Palmen” live im Stream anschauen

Die Folgen von “Promis unter Palmen” stehen auch online im Stream zur Verfügung. In der Live-TV- und Streaming-Mediathek “Joyn” sind sie zum Sendestart abrufbar.

Neben einem kostenlosen Basis-Angebot gibt es auch das Premium-Abo, Joyn+, für aktuell 6,99 Euro monatlich.

“Promis unter Palmen”-Kandidaten: Wer macht mit?

Die Zusammensetzung der Promi-Villa in Thailand ist, wie für das Reality-Format üblich, gewohnt bunt: Zehn mehr oder weniger bekannte Prominente aus Fernsehen, Musik und Social Media nehmen bei der Premiere von “Promis unter Palmen” teil. Gemein sind ihnen dabei vor allem ihre Auftritte in anderen Reality-Shows.

Dass es dabei auch zu dem ein oder anderen Gezanke kommen kann, ist vorprogrammiert. Vor allem die Teilnahme von Tobias Wegener und Janine Pink dürfte für gewisse Spannungen sorgen. Beide waren bereits in “Promi Big Brother” 2019 zu sehen, wo sie ein Paar wurden. Lange hielt die Liebe jedoch nicht - nach der Show fand auch die Beziehung ein Ende. Nun sehen sie sich in Thailand erneut vor der Kamera wieder.

Das sind die Kandidaten bei “Promis unter Palmen” 2020 auf Sat.1:

Désirée Nick, 63

Matthias Mangiapane, 36

Tobias Wegener, 26

Janine Pink, 32

Claudia Obert, 58

Eva Benetatou, 27

Ennesto Monté, 45

Bastian Yotta, 43

Carina Spack, 23

Ronald Schill, 61

Désirée Nick zieht als Kandidatin der neuen Sat.1-Show "Promis unter Palmen" in eine Strandvilla in Thailand. © Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

“Promis unter Palmen”: Worum geht es?

Der Ablauf der Show ist vermeintlich einfach: In jeder Folge ermitteln die Kandidaten zwei Kapitäne, die Teams gründen - so ergeben sich in jeder Folge neue Konstellationen. Im anschließenden Duell muss sich jedes Team in verschiedenen Geschicklichkeitsspielen und sportlichen Herausforderungen bewähren.

Teamkapitäne kommen automatisch eine Runde weiter, von den Kandidaten des Verliererteams muss sich einer verabschieden. Das Pikante: Der jeweilige Kapitän des Verlierteams nominiert zwei Teammitglieder unter denen sich das Gewinnerteam den Kandidaten aussucht, der die Villa verlassen muss. Wer als letzter Kandidat übrig bleibt, gewinnt 100.000 Euro Preisgeld.

Wo ist die Villa von “Promis unter Palmen”?

Hauptdrehort der neuen Reality-Show ist eine Luxusvilla, direkt am Meer in Phuket. Die thailändische Insel und gleichnamige Provinzhauptstadt ist nicht zuletzt wegen ihrer paradiesischen Sandstrände ein beliebter Ferienort bei Touristen.

Während der Dreharbeiten von “Promis unter Palmen” hausen die zehn Kandidaten laut Sat.1 in “bester Strandlage mit Meerblick”. Die zweistöckige Villa erstreckt sich auf 400 Quadratmeter, der Außenbereich umfasst luxuriöse 1000 Quadratmeter und verfügt über einen Garten, Swimming-Pool und eine Outdoor-Küche.

In der Villa und auf dem Gelände sind 60 Kameras installiert.

RND/pf