Prominente protestieren gegen Sparpläne bei Evangelischer Journalistenschule

Berlin. Mehrere Hundert Journalisten - darunter Prominente wie Anne Will, Carolin Emcke und Heribert Prantl - haben gegen Sparpläne bei der Evangelischen Journalistenschule (EJS) in Berlin protestiert. In einem Offenen Brief forderten sie am Dienstag den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf, sich für den Erhalt der EJS einzusetzen. Die EKD ist Mehrheitsgesellschafter vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP), aus deren Haushalt die Schule mit jährlich 500 000 Euro finanziert wird.

Die Unterzeichner äußerten sich bestürzt, dass es im kommenden Jahr keinen neuen Ausbildungsjahrgang mehr geben solle und die Stellen von Schulleitung und Büro nicht nachbesetzt würden. In Zeiten von "Fake News", wachsendem Zuspruch für "rechtsradikale Parteien" und dem rasanten Wandel der Medienlandschaft sei eine fundierte Ausbildung kritischer Journalisten nötiger denn je, heißt es in dem Brief.

1,9 Millionen Euro Kosten müssen abgebaut werden

Die mehr als 200 Absolventen der Schule arbeiteten heute in Print- und Online-Redaktionen, Rundfunkanstalten und TV-Sendern. Das finanzielle Engagement für die Schule sei seit 25 Jahren ein Ausdruck der zivilgesellschaftlichen Verantwortung der EKD.

Wie GEP-Direktor Jörg Bollmann auf Anfrage sagte, wolle das Gemeinschaftswerk nicht aus der Journalistenausbildung und -fortbildung aussteigen. Vor dem Hintergrund rückläufiger Einnahmen aus Anzeigen, Abos und Verlagsdienstleistungen müssten bis 2024 aber 1,9 Millionen Euro Kosten abgebaut werden.

Abbau soll sozialverträglich realisiert werden

Das GEP wolle diesen Abbau sozialverträglich realisieren. Daher gerate auch die EJS mit dem bevorstehenden Ruhestand von zwei der drei Festangestellten in den Fokus für Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Auch in allen anderen Bereichen der GEP werde gespart, sagte Bollmann. Zurzeit gebe es dazu Beratungen in den Gremien. Erst wenn hier Lösungen vorlägen, werde sich entscheiden, ob es eine Ausschreibung für den neuen, 14. Ausbildungsjahrgang, gebe. Das werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 der Fall sein.

RND/dpa