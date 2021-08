„Promi Big Brother“: Sat.1 schneidet Szenen mit Gina-Lisa Lohfink aus Late-Night-Show

Anzeige

Eigentlich war Gina-Lisa Lohfink am Montagabend in der Sendung „Promi Big Brother - Late-Night-Show“ zu Gast. Doch wer die Show nun in der Mediathek nachschauen möchte, wird merken, dass das 34-jährige Realitysternchen dort nicht mehr zu sehen ist. Der Fernsehsender hat die Szenen mit der früheren „GNTM“-Teilnehmerin rausgeschnitten. „Die Redaktion hat Gina-Lisa schnell aus der Late Night zu ‚Promi Big Brother‘ verabschiedet, da sie den Eindruck hatte, es ginge ihr nicht gut“, sagte ein Sendersprecher der Nachrichtenseite „T-Online”.

Zuschauer wunderten sich über Lohfinks Verhalten

Tatsächlich wunderten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer über Lohfinks Auftritt. Sie unterbrach Jörg Draeger, der zuvor das „Promi Big Brother“-Haus verlassen hatte, mehrmals in der Show und stritt sich mit ihm, wie „T-Online“ und weitere Medien berichten. Sogar als das Moderatorenduo Jochen Bendel und Melissa Khalaj versuchte, Lohfink zu unterbrechen, hörte sie demnach nicht auf zu reden. „Ihr nervt so“, soll Lohfink unter anderem gesagt haben.

Eine Zuschauerin ärgerte sich auf Twitter über die Sendung: „Ohne Spaß, Sat.1, holt Gina Lisa da raus. Die steht offensichtlich (mal wieder) total neben sich.“ Ein anderer Nutzer schrieb: „Das Gespräch mit Jörg war mal echt gut in der Late Night, dann kommt Gina-Lisa.“

Nachdem Lohfink nach etwas mehr als 20 Minuten die Sendung verließ, erklärte der Moderator Bendel, Gina-Lisa sei auf dem Weg nach Hause, werde aber nicht selber fahren.