Jörg Draeger, Ina Aogo, Melanie Müller: Diese Stars sind bei „Promi Big Brother“ dabei

Unterföhring. „Promi Big Brother“ geht in die nächste Runde: Am Freitag startet die neue Staffel bei Sat.1. Der Sender hat nun auch bekannt gegeben, welche prominenten Gesichter in das Haus einziehen werden.

„Promi Big Brother“: Diese Promis sind dabei

Dabei sind unter anderem Spielerfrau Ina Aogo, Ballermann-Sängerin Melanie Müller, Lottofee-Legende Heike Maurer, „Bachelor“-Siegerin Mimi Gwozdz und Reality­sternchen Rafi Rachek, Ex-Handballer Eric Sindermann und Hellseher Daniel Kreibich. Moderiert wird die Sendung wieder von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Für den Gewinner der Staffel gibt es am Ende 100.000 Euro.

„Promi Big Brother“ dieses Jahr mit zwei neuen Welten

In diesem Jahr gibt es ein neues Motto: Raumstation und Big Planet. Die Raumstation sei die Basis, gab Sat.1 bekannt. Dort gebe es kein Tageslicht und die Bewohnerinnen und Bewohner müssten auf engstem Raum schlafen. Die Grundversorgung sei durch Astronauten­nahrung gesichert. Der sogenannte Big Planet ist hingegen der Luxusbereich. Hier erwartet die Promis Essen und Trinken im Überfluss, viel Platz und neben einem Whirlpool auch ein Fitnessstudio und eine Sonnenterasse.

Zu sehen ist die neue Staffel ab Freitag, 6. August, bei Sat.1.