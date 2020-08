Anzeige

Köln. Es war einmal vor langer Zeit ein völlig neuartiges Showkonzept. Man steckte 13 ganz normale Menschen 100 Tage in ein Wohnhaus und beobachtete sie 24 Stunden lang mit zahlreichen Kameras. Diese Sendung namens “Big Brother” sorgte im Jahr 2000 für einen riesigen Aufschrei in der Bevölkerung. Der Untergang des TV-Abendlandes wurde vorhergesagt. Mindestens, wenn nicht schlimmer. Kritiker zerrissen die Show, die ursprünglich in den Niederlanden erfunden wurde. Doch Zuschauer in fast 70 Ländern schalteten die Staffeln im Lauf der Jahre immer wieder begeistert ein.

Heute, 20 Jahre später, funktioniert allein in Deutschland ein gutes Dutzend Realityformate nach dem immer gleichen Prinzip: Menschen werden auf engstem Wohnraum zusammengepfercht und von Kameras dabei beobachtet. Egal ob “Das Sommerhaus der Stars” (RTL), “Promis unter Palmen” (Sat.1), “Kampf der Realitystars” (RTL II) oder “Like me I’m famous” (TVnow).

Der einzige Unterschied zu früher ist, dass nicht mehr normale Leute von der Straße als Kandidaten genommen werden, sondern Prominente. Oder zumindest das, was TV-Redakteure für Promis halten (und das Produktionsbudget hergibt). Oft reicht schon ein eigener Instagram-Account und die Teilnahme an einer Kuppelshow wie “Der Bachelor” (RTL) oder “Love Island” (RTL II), um Kandidat zu werden.

Sängerin Kathy Kelly. © Quelle: SAT.1/Willi Weber/SAT.1/Willi We

Kathy Kelly und Jenny Frankhauser sind dabei

Bestens zu beobachten ist dies an der neuen “Promi Big Brother”-Staffel, die am Freitag in Sat.1 startet. 13 der insgesamt 16 Kandidaten dürften einem Großteil der Bevölkerung (noch) nicht bekannt sein. Einzig Sängerin Kathy Kelly (57) von der einst die Massen begeisternden Kelly Family, die ehemalige Tennisspielerin Claudia Kohde-Kilsch (56) und Jenny Frankhauser (27), die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33), dürften einen etwas größeren Bekanntheitsgrad haben.

Das Motto der Show lautet zwar “Märchenland”, aber die dreiwöchigen Dreharbeiten dürften bei dem einen oder anderen Kandidaten eher zur Märchen-Haft werden. Denn in dem kargen Waldbereich, in den zunächst alle Bewohner einziehen, sind die Feldbetten hart und frische Klamotten Mangelware. Auch müssen in diversen Spielen genügend Goldtaler erspielt werden, um sie anschließend im Knusperhäuschen gegen notwendige Lebensmittel einzutauschen.

Im Märchenwald gibt es bloß harte Feldbetten und kaltes Wasser aus der Pumpe für die Bewohner. © Quelle: SAT.1/Willi Weber/SAT.1/Willi We

Luxusbereich mit Grill und Whirlpool

Wesentlich komfortabler ist da der rund 365 Quadratmeter große Luxusbereich, der dieses Mal aus einem Märchenschloss inklusive Lustgarten mit Edelgrill und Whirlpool besteht. Allerdings dürfen immer nur maximal sechs Teilnehmer nach bestandenen Prüfungen ins Schloss einziehen.

80 Remote-Kameras und zehn Minikameras filmen jeden Schritt der Bewohner. Dazu sorgen 30 Mikrofone für den richtigen Ton und rund 240 Lampen setzen die Promis ins rechte Licht. In diesem Jahr dauert “Promi Big Brother” erstmals drei statt zwei Wochen.

Im Luxusbereich gibt es einen Lustgarten mit Wellnessliegen, Grill und Whirlpool. © Quelle: SAT.1/Willi Weber/SAT.1/Willi We

Strenge Corona-Maßnahmen

Neu sind auch die strengen Corona-Maßnahmen, an die sich Bewohner und TV-Team halten müssen. Am Eingang zu den Kölner MMC-Studios in Köln-Ossendorf muss sich jedes Teammitglied morgens per QR-Code anmelden und nach Feierabend auch wieder auschecken.

Für die Promis waren die Maßnahmen noch etwas umfangreicher. “Die Bewohner mussten sich fünf Tage vor ihrem Einzug in Hotel-Quarantäne begeben, ab diesem Moment waren sie von der Außenwelt abgeschottet. Dort wurden mehrere PCR-Testrunden durchgeführt, um sicherzugehen, dass alle im Haus gesund sind”, sagt ein Sat.1-Sprecher zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Während der Produktion gelten die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln. Das Team hat unter diesen Bedingungen bereits die normale ‚Big Brother'-Staffel produziert.”

Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch. © Quelle: SAT.1/Willi Weber/SAT.1/Willi We

Bleibt für die Macher nur zu hoffen, dass der TV-Zuschauer den Aufwand, der betrieben wird, auch goutiert. Wahrscheinlicher ist irgendwann der Sättigungsgrad an all diesen Shows erreicht. Aber wer weiß, vielleicht heißt es am Ende auch wie in jedem Märchen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann drehen sie noch heute ...