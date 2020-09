Produzent verrät: 2020 kommen weitere “Rosamunde Pilcher”-Filme

Anzeige

Eigentlich sollten die Dreharbeiten schon im April fortgeführt werden. Doch wegen der Abstands- und Quarantäne-Vorschriften wurde daraus leider nichts. Seit zwei Wochen konnte der Dreh in Cornwall jedoch endlich beginnen - mit guten Nachrichten für Fans der Reihe. Wie Produzent Michael Smeaton der “Bild”-Zeitung verrät, sollen alle fünf geplanten Pilcher-Filme gedreht werden. Zwei oder drei der Filme sollen sogar in diesem Jahr noch ausgestrahlt werden, heißt es in der Donnerstagsausgabe.

Damit die Dreharbeiten so corona-konform wie möglich ablaufen können, sollen so viele Szenen wie möglich im Freien spielen. Denn aller Lockerungen zum Trotz gelten auch am Set noch Abstands- sowie Maskenpflicht. Auf die Frage, ob die Zuschauer also mit keinen romantischen Kuss-Szenen rechnen dürfen, reagiert Smeaton gegenüber der “Bild” jedoch positiv: “Selbstverständlich wird in Pilcher-Filmen weiterhin geküsst. Ein Pilcher-Film ohne Küsse ist nicht vorstellbar. Man kann nur schauen, sie dramaturgisch vielleicht sparsamer einzusetzen.”

Auch Liebesszenen soll es weiterhin in den Filmen geben - Smeaton erklärt, dass die entsprechenden Schauspieler in den Tagen zuvor sich entsprechend häufig einem Corona-Test unterziehen und in Quarantäne müssen. Denn: Die Drehbücher sollen wegen der Corona-Pandemie nicht geändert werden. Vielmehr verfolgt das Produktionsteam ein großes Ziel: “Wenn man sich die gedrehten Filme in drei Jahren anschaut, soll man nicht erkennen, dass sie in der Corona-Zeit entstanden sind. Das will niemand.”