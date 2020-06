“Pro7 ist der beste Sender auf der ganzen Welt”: Joko und Klaas treten Strafe an – in XXL-Kostüm

Anzeige

Es hätte ein fulminantes Staffel-Finale werden können – doch in der letzten Folge von “Joko & Klaas gegen ProSieben” verloren die beiden Moderatoren gegen ihren Haussender. Statt also erneut 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung zu haben, sind nun also Joko und Klaas dran, ihren Wetteinsatz einzulösen. Dieser lautet: Eine Woche werden sind die beiden Spaßvögel in Trailern auf ProSieben zu sehen sein, in denen sie erklären, dass sie Verlierer sind.

Der erste Kurz-Clip sollte nicht lange auf sich warten lassen. Darin sind Joko und Klaas in einem gigantisch großen ProSieben-Logo-Kostüm zu sehen. Und ganz wie es der Wetteinsatz vorgibt, erklären die beiden, dass sie “riesige Nieten” und “Verlierer” sind. Die nicht vorhandene Freude an ihrer Aufgabe steht den beiden sonst so gut gelaunten Moderatoren zwar sichtlich ins Gesicht geschrieben, dennoch lösen sie ihre Strafe klar und deutlich zu verstehen ein. Und damit nicht genug: Denn Klaas’ Redeanteil besteht darin zu bestätigen, dass “ProSieben der beste Sender auf der ganzen Welt ist”, der “nur sehr gutes Programm” macht.

Zugegeben, Leidenschaft für eine Sache sieht anders aus – wobei man es den beiden mit Blick auf die eher unvorteilhafte Kostümierung wohl kaum verübeln kann. Nichtsdestotrotz: Spielschulden sind immerhin Ehrenschulden – und diese leisten Joko und Klaas derzeit bei ihrem Haussender ab. Die Zuschauer dürfen sich demnach in den kommenden Tagen auf jede Menge weiterer Kurz-Clips freuen, in denen sich die beiden Moderatoren zum sprichwörtlichen Affen machen (müssen).