Pro Sieben schickt Promis auf „Die Alm“ - und Collien Ulmen-Fernandes moderiert

München. Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes („Das Traumschiff“) wird Moderatorin bei der Realityshow „Die Alm“. Gemeinsam mit Christian Düren wird sie durch die ProSieben-Sendung führen, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. „Da ist bestimmt ordentlich was los auf der Alm. Vermutlich klopfen wir nach drei Tagen an und wollen mit einziehen“, wird die 39-Jährige zitiert. Ihr Kollege, der „taff“-Moderator Düren, beteuert: „Ich bin ein großer Reality-TV-Fan und sauge wirklich alles aus dem Genre auf. Das wird ein sehr spannendes Paket.“ Start der sechs Folgen ist am 24. Juni.

Nach zehn Jahren Bildschirm-Pause feiert „Die Alm“ dieses Jahr ihr Comeback. ProSieben will unter dem Motto „Promischweiß und Edelweiß“ zahlreiche Prominente die neue „Reality-Weide“ hinauftreiben.

Bisher gab es zwei Ausgaben von „Die Alm“, in den Jahren 2004 und 2011. Mit dabei waren Reality-Größen wie Kader Loth, René Weller, Manfred „Manni“ Ludolf, Gina-Lisa Lohfink und Carsten Spengemann.