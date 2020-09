“Prinz von Bel-Air”- 30. Jubiläum: Stars um Will Smith blicken in Special auf die Zeit zurück

Anzeige

Mitte August wurde bereits bekannt, dass es eine Neuauflage der Comedy-Serie “Der Prinz von Bel Air” aus den Neunzigern geben wird - mit dabei ist wieder Will Smith (51). “Today” zufolge ist zum 30-jährigen Jubiläum der Sitcom außerdem ein ungeskriptetes Special geplant, in dem neben Smith auch die früheren Darsteller Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid und DJ Jazzy Jeff auf die damaligen Dreharbeiten und die Auswirkungen der Serie zurückblicken. Ausgestrahlt werden soll das demzufolge um den US-amerikanischen Feiertag Thanksgiving (4. Oktober) auf HBO Max.

Neuauflage soll ernster werden

Die Hollywood-Karriere von Will Smith begann in den frühen 1990er-Jahren mit der Comedy-Serie “Der Prinz von Bel Air”. In der Neuauflage der TV-Serie wird Smith nicht nur mitspielen, sondern auch als ausführender Produzent in Erscheinung treten. Smith spielte in der Original-Sitcom (1990–1996) einen Jungen aus einem armen Viertel in Philadelphia, der zu seinen Verwandten in den kalifornischen Nobelort Bel Air geschickt wird. Das brachte lustige Verwicklungen mit sich. Die Neuauflage soll nun ernster werden. Über einen möglichen Drehstart und die Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt.