Anzeige

Anzeige

Eine schwarze Prinzessin hat Disney mit Tiana im Zeichentrickfilm “Küss den Frosch” geschafften - 2009 war das. Ihr Prinz hatte zwar dunkle Haut, trug aber den indischen Namen Prinz Naveen. Nun geht Disney einen Schritt weiter: Im Jahr 2020 wird der Filmkonzern erstmals einen wirklich schwarzen Prinzen haben - und das in einer Real-Verfilmung.

In dem Science-Fiction- und Fantasy-Film “Secret Society of Second-Born Royals”, der für Sommer 2020 im Streaming-Dienst Disney+ angekündigt ist, wird Niles Fitch in die Rolle des Prinzen Tuma schlüpfen. Fitch ist vor allem aus der NBC-Serie “This is us” bekannt, in der er seit 2016 den jungen Randall spielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Rebellische Prinzessin Sam mit Superkräften

Der Film handelt von der rebellierenden Prinzessin Sam (Peyton Elizabeth Lee) im Königreich Illyria. Doch während ihre Ablehnung dem royalen Leben gegenüber zunimmt, findet sie heraus, dass sie Superkräfte hat und einer geheimen Gesellschaft angehört, die seit langer Zeit für Frieden im Königreich sorgt.

Der 18-jährige Fitch gehört laut Film-Plakat zu den fünf Hauptdarstellern. Was es mit der Rolle auf sich hat und vor welchen Aufgaben Prinz Tuma steht, ist bisher nicht bekannt. “Entertainment Weekly” beschreibt den Charakter lediglich als charismatisch und auf sich selbst fokussiert. Obwohl der Film bereits im vergangenen Sommer abgedreht wurde, wurde die historische Rolle Fitchs erst jetzt bekannt.

RND/msk